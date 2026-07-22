Hipersonik teknoloji yarışı: Talon-A insansız hava aracı yeni bir aşamaya ulaştı

·42·Teknoloji
Hipersonik teknoloji yarışı: Talon-A insansız hava aracı yeni bir aşamaya ulaştı

ABD merkezli Stratolaunch şirketi, yeniden kullanılabilir Talon-A hipersonik aracının testlerinde önemli bir başarıya ulaştığını duyurdu. Bu insansız hava aracı, bugüne kadar ondan fazla başarılı uçuş gerçekleştirerek hipersonik teknolojileri düzenli ve uygun maliyetli bir şekilde test etme sistemini oluşturmaya bir adım daha yaklaştı. Bu projenin sadece askeri değil, aynı zamanda sivil havacılığın geleceği için de bir temel oluşturması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Talon-A, havadan fırlatılan, tamamen otonom ve yeniden kullanılabilir bir uçuş aracıdır. Özel bir taşıyıcı uçaktan ayrıldıktan sonra kendi motorlarını kullanarak 5 Mach (saatte yaklaşık 6170 kilometre) hızın üzerine çıkmaktadır. Belirlenen test programını tamamladıktan sonra araç, bağımsız olarak normal bir piste geri dönüp iniş yapabilmektedir. Bu durum, teknik incelemeden geçirilerek kısa sürede tekrar uçuşa hazırlanmasını mümkün kılmaktadır.

Uygun maliyetli ve verimli test platformu

ixbt.com verilerine göre, bir Talon-A aracı halihazırda birkaç kez havalanarak yenilenme ve tekrar kullanılabilirlik kapasitesini pratikte kanıtladı. Bu yaklaşım, geleneksel tek kullanımlık hipersonik füzelere ve araçlara kıyasla test maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olmaktadır. Mühendisler uçuşlar sırasında aerodinamik, güç ünitesinin performansı, ısı yalıtım verimliliği ve kontrol sistemleri hakkında değerli veriler toplamaktadır.

Elde edilen veriler, yeni nesil hipersonik motorların, dayanıklı malzemelerin ve sensörlerin geliştirilmesini önemli ölçüde hızlandıracaktır. Şu anda programın elinde iki taşıyıcı uçak ve iki Talon-A aracı bulunmaktadır. Dev çift gövdeli Roc uçağının yanı sıra şirket, modifiye edilmiş Boeing 747-400 Spirit of Mojave platformunu da kullanmaktadır.

Askeri ve ticari perspektifler

Bu testler, ABD Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed) programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu programın temel amacı, hipersonik teknolojilerin gelişimini hızlandırmak ve bu alandaki araştırmaları günlük uygulamalara dönüştürmektir. Stratolaunch, gelecekte uçuş sıklığını artırmayı ve filosunu genişletmeyi planlamaktadır.

Hipersonik hızda hareket teknolojisi, sadece stratejik silahlanma yarışında değil, aynı zamanda küresel lojistik ve yolcu taşımacılığı alanında da devrim yaratabilir. Talon-A gibi projelerin başarısı, dünyanın herhangi bir noktasına birkaç saat içinde ulaşmayı mümkün kılan hava araçlarının yaratılması yolundaki önemli teknik engellerin aşılmasına yardımcı olmaktadır.

StratolaunchTalon-AHipersonikTeknolojiHavacılık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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