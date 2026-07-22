Görme yetisini geri kazandıran çip: Science Corporation Avrupa'da onay aldı

·44·Teknoloji
Görme yetisini geri kazandıran çip: Science Corporation Avrupa'da onay aldı

Tıp ve ileri teknolojilerin kesişim noktasında devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı: Science Corporation girişimi, görme yetisini kaybetmiş bireyler için tasarlanan PRIMA cihazını Avrupa pazarında satma hakkını elde etti. Bu teknoloji, yaşa bağlı makula dejenerasyonu nedeniyle görme yetisini yitiren hastalara dünyayı yeniden görme imkanı tanıyor. Bu adım, sadece şirket için değil, tüm nöroteknoloji sektörü için büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

PRIMA sistemi, gözün arka kısmına yerleştirilen minik bir çip ve özel kameralı bir gözlükten oluşuyor. İşlem, ayakta tedavi koşullarında sadece bir saat süren bir operasyonla gerçekleştiriliyor. Gözlükteki kamera çevredeki görüntüleri alarak doğrudan çipe iletiyor, çip ise görsel veriyi beyne aktarıyor. TechCrunch'ın haberine göre, bu teknoloji uygulamada yüksek verimliliğini çoktan kanıtladı.

Yaşam kalitesini kökten değiştiren teknoloji

Science Corporation kurucusu ve CEO'su Max Hodak'a göre cihaz, hastalara işlevsel görme yetisini geri kazandırıyor. Fransa'daki klinik deneylere katılan hastalardan biri yakın zamanda 300 sayfalık bir romanı bitirirken, diğerleri bulmaca çözme ve hatta resim yapma becerisi kazandı. Bu sonuçlar, yıllardır karanlıkta yaşayan insanlar için eşsiz bir fırsat.

Belirtmek gerekir ki Max Hodak, daha önce Elon Musk ile birlikte ünlü Neuralink projesini yönetmişti. 2021 yılında kendi yolunu çizerek Science Corporation şirketini kurdu. Amacı, sadece laboratuvar deneyleriyle sınırlı kalmayıp, yıllık 100 milyon dolar gelir getiren sürdürülebilir bir iş modeli yaratarak nöroteknoloji sektörünü yeni bir seviyeye taşımaktır.

Fiyat ve gelecek planları

Şu anda bir adet PRIMA cihazının maliyetinin birkaç yüz bin dolar olması bekleniyor. Şirket temsilcileri, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki sağlık sigortası kuruluşlarıyla masrafların karşılanması konusunda görüşmeler yürütüyor. İlk ticari operasyonların bu yılın Eylül ayında Almanya'da başlaması planlanıyor. Ayrıca ABD'deki FDA kurumu da cihazın hızlandırılmış inceleme sürecine alınmasını onayladı.

Şirket, gelecekte cihazın tasarımını daha da geliştirmeyi hedefliyor. Mevcut model harici bir batarya bloğu gerektirse de, gelecek nesillerde tüm işlem gücü Meta'nın AR gözlükleri gibi kompakt bir görünüme kavuşturulacak. Bu teknolojinin sadece makula dejenerasyonu için değil, körlüğün diğer nadir türlerinin tedavisinde de temel çözüm olması bekleniyor.

Science CorporationNöroteknolojiPRIMATıpMax Hodak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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