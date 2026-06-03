Yandex ID hizmet bildirimlerini yönetmek için tek bir merkez başlattı

Yandex ekibi, kullanıcılara şirket hizmetlerinden gelen her türlü bildirimi merkezi olarak yönetme imkanı sunan yeni bir araç tanıttı. Artık Yandex ID kişisel hesabında tek bir sayfada hangi hizmetlerin mesaj gönderme yetkisine sahip olduğu görülebilir ve ayarlanabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar "Veriler" => "Hizmetlerle İletişim" bölümüne giderek Plus, Alisa veya Müzik gibi her bir ürün için tercih ettikleri iletişim kanallarını (push bildirimleri, e-posta, aramalar veya SMS) seçebilirler. Aynı zamanda, uygulamaların içindeki varsayılan ayarlar da geçerliliğini korumaktadır.

Yeni merkez ayrıca hesap güvenliğini kontrol etme imkanı da sunuyor. Burada profil korumasıyla ilgili bildirimlerin geldiği cihazların listesi yer almaktadır. Listede eski veya tanımadık bir cihaz tespit edilirse, doğrudan arayüz üzerinden Yandex ID sisteminden çıkış yapılabilir.