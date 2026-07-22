Ferran Torres İspanya'nın kahramanı oldu: Barcelona'lı forvetin geleceği belirsiz

·83·Spor
Ferran Torres İspanya'nın kahramanı oldu: Barcelona'lı forvetin geleceği belirsiz

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki zaferi, sadece ülke futbol tarihine yeni bir sayfa açmakla kalmadı, aynı zamanda forvet Ferran Torres'in kariyerinde de keskin bir dönüm noktası oldu. Final maçının 106. dakikasında Arjantin kalesine attığı tek gol, Torres'i eleştirilerin hedefindeki "gözden çıkarılmış" bir oyuncudan ulusal kahraman seviyesine yükseltti. Bu zafer, İspanya'ya tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu getirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Bu tarihi golden sonra, Ferran Torres'in geçmişteki tüm başarısızlıkları ve kulüp düzeyindeki etkisiz performansı unutulmuş görünüyor. Ancak, Katalan kulübü Barcelona'nın koridorlarında 26 yaşındaki forvetin geleceği üzerine ciddi tartışmalar alevleniyor. Oyuncunun kulüple mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam etse de, takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Katalonya'daki çelişkili durum

Barcelona yönetimi ve teknik heyeti arasında Torres konusunda iki farklı görüş hakim. Geçen sezondan beri devam eden "gitmeli mi kalmalı mı" tartışmaları, Dünya Kupası'ndaki başarıdan sonra daha da kızıştı. Bir yandan uluslararası arenadaki itibarı artarken, diğer yandan kulüp onu yüksek bir bedelle satmak için uygun bir fırsat doğduğunun farkında.

Edinilen bilgilere göre, Ferran Torres'in geleceği sadece kendi isteğine bağlı değil. Barcelona, mali durumunu iyileştirmek amacıyla forveti transfer listesine koymayı değerlendiriyor. Aynı zamanda, oyun tarzı ve sahadaki hareketleri Luis Enrique gibi uzmanların dikkatini çekiyor. Enrique, onu yeni projesinin merkezindeki figür haline getirmeyi planlıyor olabilir.

Transfer piyasasındaki ana adaylar

Şu anda Barcelona forveti için verilen mücadelede iki büyük kulüp öne çıkıyor. Torres'in transfer değerinin Dünya Kupası finalindeki golden sonra önemli ölçüde arttığı bir gerçek. Aşağıdaki kulüpler oyuncunun hizmetlerine ciddi ilgi gösteriyor:

  • Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain;
  • İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen takımları.
Paris Saint-Germain seçeneği, Torres için özellikle cazip görünebilir. Luis Enrique onu "yeni Ousmane Dembele" projesinin bir parçası olarak görüyor. Teknik direktör ve futbolcu arasındaki geçmiş iş birliği deneyimi, bu transferin gerçekleşme ihtimalini daha da artırıyor. Barcelona ise bu anlaşmadan maksimum fayda sağlamayı hedefliyor.

Sonuç olarak, 2026 Dünya Kupası Ferran Torres için bir kader anıydı. Arjantin karşısında kazanılan zafer ona sadece altın madalya değil, aynı zamanda dev kulüpler arasında seçim yapma şansı da sundu. Şimdi Barcelona yönetiminin, forveti takımda tutmak veya büyük bir bonservis bedeli karşılığında bırakmak konusunda nihai kararı vermesi gerekiyor.

BarcelonaFerran TorresİspanyaTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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