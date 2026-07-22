Al-Hilal, Raphinha transferinden vazgeçerek Crysencio Summerville için rekor bir bedel ödedi

·81·Spor
Al-Hilal, Raphinha transferinden vazgeçerek Crysencio Summerville için rekor bir bedel ödedi

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü, transfer piyasasında ses getiren bir hamleye daha imza attı. Riyad ekibi, İngiltere'nin West Ham takımının kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in transferini yaklaşık 80 milyon avro karşılığında bitirdi. Bu anlaşmanın arkasında, Barcelona ile gerçekleşmeyen müzakerelerin ve beklenmedik kararların yattığı ortaya çıktı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Suudi Arabistan futbol dünyasının etkili kaynaklarından biri olan Mohammed Al-Bukairy, X (eski adıyla Twitter) hesabından bu transferin perde arkasını açıkladı. Edinilen bilgilere göre, Al-Hilal başlangıçta Barcelona yıldızı Raphinha için ciddi bir mücadele verdi ve Katalan ekibine resmi teklifte bulundu.

Barcelona ile müzakereler neden başarısız oldu?

İlk planlara göre Al-Hilal, Raphinha için 80 milyon avro ödemeye hazırdı. Aynı zamanda Suudi yetkililer, o dönemde Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Portekizli savunma oyuncusu João Cancelo konusunda da yardımcı olmayı teklif ettiler. Plana göre, transfer ücretinden 20 milyon avro indirim yapılması karşılığında Cancelo meselesinin de olumlu sonuçlanması gerekiyordu.

Ancak Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın talebi, müzakereleri çıkmaza soktu. Laporta, Brezilyalı oyuncu için istenen rakamın 100 milyon avroya çıkarılmasını talep etti. Al-Hilal yönetimi bu talebi açıkça "finansal şantaj" olarak nitelendirdi ve Raphinha transferiyle ilgili dosyayı derhal kapatma kararı aldı.

Yeni hedef: Crysencio Summerville

Raphinha seçeneği reddedilince kulüp yetkilileri hızla ona layık bir alternatif aramaya başladı. Tam bu noktada, West Ham formasıyla parlak bir oyun sergileyen 24 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in ismi gündeme geldi. Al-Hilal scoutları ve yönetimi, oyuncunun teknik kapasitesini yüksek bularak tüm dikkatlerini ona çevirdi.

Belirtilenlere göre, bu transfer yarışında İtalya'nın Roma kulübü de aktifti ancak Al-Hilal'in finansal gücü ve hızlı hamleleri sayesinde oyuncu Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. 80 milyon avroluk anlaşma, sadece kulüp için değil, tüm bölge için en büyük transferlerden biri oldu.

Bu transfer, Saudi Pro League'in sadece veteran yıldızları değil, Avrupa'da kendini kanıtlamış genç ve yetenekli oyuncuları da çekebileceğini bir kez daha kanıtladı. Crysencio Summerville artık Al-Hilal'in hücum hattını güçlendirerek takımın yerel ve uluslararası arenadaki hedeflerine hizmet edecek.

Al-HilalBarcelonaRaphinhaCrysencio SummervilleTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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