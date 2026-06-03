Gökbilimciler uzaydaki gizemli radyo sinyallerinin doğasını çözdü

·57·Teknoloji
Gökbilimciler uzaydaki gizemli radyo sinyallerinin doğasını çözdü

Uluslararası bir gökbilimci ekibi, son yılların en sıra dışı kozmik olaylarından biri olan uzun periyotlu radyo geçicilerinin gizemini çözmeye yaklaştı. Bu nadir radyo frekansı kaynakları, birkaç dakikadan birkaç saate kadar değişen belirli zaman aralıklarında parlamalar üretir. 2022'de ilk böyle bir nesnenin keşfedilmesinden bu yana bilim insanları yalnızca on kadar benzer kaynak tespit edebilmişti. Ixbt.com'un haberine göre.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan yeni araştırma, bu sınıfın en bilinen temsilcilerinden biri olan ASKAP J1745 nesnesine odaklanıyor. Avustralya'nın Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) radyo teleskobu kullanılarak bulunan bu nesneyi incelemek için bilim insanları, radyo ve X-ışını verilerini birleştirdi. Bu yöntem, gerçekleşen süreçlerin tam bir resmini çizmeyi mümkün kıldı.

Sonuçlar, ASKAP J1745'in büyük olasılıkla bir kataklizmik değişen yıldız — içinde beyaz cüce bulunan yoğun bir çift sistem olduğunu gösterdi. Beyaz cüce, eş yıldızından madde çekmektedir. Bu maddenin düşmesi sonucu X-ışını formunda enerji açığa çıkar. Radyo sinyalleri ise sistemdeki güçlü manyetik alanlarla yüklü parçacıkların etkileşimi sonucunda ortaya çıkar.

Araştırmacılar, bu tür yıldızların manyetik alanlarının MR cihazının manyetik alanından binlerce kat daha güçlü olabileceğini belirtiyor. Bu durum, çift sistemin bileşenleri arasındaki sürekli madde akışıyla birlikte, sıra dışı periyodik radyo parlamaları için koşullar yaratır. ASKAP J1745 nesnesi ilk kez yalnızca radyo sinyalleriyle değil, aynı zamanda optik ve X-ışını aralıklarında da güvenilir bir şekilde tanımlandı.

Bilim insanları ASKAP J1745 nesnesini, eski Mısır hiyerogliflerinin anlaşılmasına yardımcı olan Rosetta Taşı'na benzetiyor. Eğer bu benzerlik doğrulanırsa, bu nesnenin daha derinlemesine incelenmesi, birkaç yıl önce keşfedilen yepyeni bir kozmik olaylar sınıfını anlamak için anahtar olabilir.

AstronomiUzayASKAPRadyo SinyalleriBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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