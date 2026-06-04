Benchmark büyüme aşaması için ilk kez 2 milyar dolarlık fon topladı

·53·Teknoloji
Benchmark büyüme aşaması için ilk kez 2 milyar dolarlık fon topladı

Silikon Vadisi'nin efsanevi girişim sermayesi şirketi Benchmark Capital, uzun yıllardır süregelen geleneklerinden vazgeçerek yatırım ölçeğini genişletiyor. eBay, Snap, Uber ve Twitter gibi devlerin ilk yatırımcılarından biri olan firma, genellikle fon büyüklüğünü 425 milyon dolarla sınırlıyordu. Ancak Wall Street Journal'ın haberine göre, şirket ilk kez iki yeni fon için toplam 2 milyar dolar topladı; bunun 1,25 milyar doları geç aşama (growth stage) projelere yönlendirilecek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

On yıllar boyunca Benchmark, seçici stratejisine sadık kalarak her girişimde en az %20 hisse almaya çalıştı. Ancak yapay zeka (YZ) alanındaki hızlı büyüme ve Anthropic veya OpenAI gibi şirketlerin yüz milyonlarca dolarlık yatırım turları, Benchmark'ın küçük fonları için zorluklar yaratmaya başladı. Yeni kurulan 750 milyon dolarlık erken aşama fonu ise şirkete, girişim değerlerinin keskin şekilde arttığı mevcut pazarda daha fazla esneklik sağlıyor.

Şirket son aylarda stratejisini değiştirerek yalnızca Series A'ya değil, Gumloop ve Monaco gibi YZ projelerinin Series B aşamalarına da yatırım yaptı. Benchmark ortağı Everett Randle, firmanın girişimcilerle şirketin herhangi bir erken aşamasında derin ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirtti. Bu değişiklikler, şirketin pazar taleplerine uyum sağlama arzusunu gösteriyor.

Bu stratejik dönüşe, Cerebras çip üreticisinin başarılı IPO'su da zemin hazırladı. Benchmark, bu şirketin IPO öncesi turuna katılarak 3,25 milyar dolar gelir elde etti. Yeni büyüme fonu kapsamında şirket, hem mevcut portföyündeki hem de yeni umut verici girişimlere 5-6 büyük yatırım yapmayı planlıyor.

Yatırım politikasının yanı sıra Benchmark yönetiminde de değişiklikler yaşandı. Son iki yılda Miles Grimshaw Thrive Capital'e döndü, şirketin tek kadın ortağı Sarah Tavel girişim sermayesi ortağı seviyesine yükseldi. Ayrıca Victor Lazarte kendi girişim sermayesi firmasını kurmak için ekipten ayrıldı.

BenchmarkGirişim SermayesiYatırımYapay ZekaGirişim
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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