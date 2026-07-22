Trambolinde basit bir zıplama 13 yaşındaki çocuğun felç geçirmesine neden oldu

·89·Dünya
Trambolinde basit bir zıplama 13 yaşındaki çocuğun felç geçirmesine neden oldu

Büyük Britanya'da meydana gelen sıra dışı bir olay birçok ebeveyni endişelendirdi. 13 yaşındaki bir genç, trambolinde zıplarken düştükten sonra felç ve 19 kez mikro felçgeçirdi. Doktorlar, bu ağır durumun boyun bölgesindeki karotis arter yaralanmasından kaynaklandığını belirtti.

Edinilen bilgilere göre, genç trambolinden düştükten sonra başlangıçta kendini iyi hissediyordu. Ancak bir hafta sonra ebeveynleri Andy ve Chantal Shears, oğullarını banyoda bilinci kapalı halde buldu. Çocuğun yüzünün sol tarafı sarkmış, vücudunun sol tarafı hareket etmez hale gelmiş ve konuşması bozulmuştu.

Ebeveynler derhal ambulans çağırdı. Doktorlar, bilgisayarlı tomografi sonuçlarına dayanarak çocuğa felç teşhisi koydu. Yapılan incelemeler sonucunda, trambolinden düşme sırasında boyundaki karotis arterin yırtıldığı ve o bölgede pıhtı oluştuğu tespit edildi.

Hastanede tedavi sürecinde genç tekrar 19 mikro felçgeçirdi. Bu durum, pıhtı parçalarının beyin damarlarına ulaşması sonucu meydana geldi.

Doktorlar, çocuğun hayatını kurtarmak için dört saat süren karmaşık bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Ameliyat sırasında iki adet pıhtı çıkarıldı ve bunlardan biri 2,5 santimetre uzunluğundaydı.

Beş hafta süren tedavinin ardından genç taburcu edildi. Doktorların yardımıyla hareket kabiliyetini neredeyse tamamen geri kazandı. Ancak çabuk yorulma ve konuşma yavaşlığı gibi komplikasyonlar hala devam etmektedir.

Çocuğun babası bu durumu gerçek bir mucize olarak nitelendirdi. Babasının aktardığına göre doktorlar, beyindeki kan dolaşımının diğer damarlar aracılığıyla sağlanması sayesinde gencin hayatta kaldığını belirtti.

Uzmanlar trambolinde zıplamanın güvenli görünmesine rağmen, yanlış iniş veya boyun bölgesine gelen sert darbelerin ağır sonuçlara yol açabileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle, çocuklar bu tür eğlence araçlarını kullanırken yetişkin gözetimi ve güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uyulması büyük önem taşımaktadır.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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