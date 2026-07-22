Synthesia kurumsal eğitimde devrim yaratıyor: Artık yapay zeka çalışanlarla iletişim kuracak

Ünlü İngiliz girişimi Synthesia, kurumsal eğitim alanında yeni bir dönem başlatan Roleplay Sessions platformunu tanıttı. Artık yapay zeka sadece eğitim videoları oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda çalışanlarla canlı etkileşime girerek becerilerini gerçek zamanlı olarak test etme imkanı sunacak. Bu teknoloji, şirketlerin çalışanlarının pratik becerilerini uzaktan ve düşük maliyetli bir şekilde geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor.

TechCrunch'ın verdiği bilgilere göre, Roleplay Sessions projesi kapsamında çalışanlar, özel AI-avatar'larla çeşitli senaryolar üzerinde sohbet edebiliyorlar. Örneğin, satış yöneticileri ürün satışı sürecini, yöneticiler ise çalışanlarla zorlu görüşmeleri veya yıllık raporların tartışılmasını pratik edebiliyorlar. Yapay zeka sadece bir dinleyici olarak kalmıyor, aynı zamanda itirazlarını dile getiriyor ve görüşme sonunda çalışanın performansını belirlenen kriterlere göre değerlendiriyor.

Teoriden pratiğe geçiş

Synthesia CEO'su ve kurucu ortağı Victor Riparbelli, geleneksel kurumsal eğitimlerin, video formatında olsalar bile, çalışanların davranışlarını değiştirmede genellikle yetersiz kaldığını belirtiyor. "Video metinden daha etkili, ancak insan bir şeyi okumaktan veya izlemekten ziyade, onu bizzat uyguladığında en iyi sonucu elde eder" diyor. Yeni platform tam olarak "yaparak öğrenme" ilkesine dayanıyor.

Platformun teknik temeli ilginç bir çözüme sahip: Synthesia kendi özel avatar ve ses teknolojilerini kullanmasına rağmen, iletişimin mantıksal kısmı OpenAI sinir ağları yardımıyla çalışıyor. Bu da avatar'ların insan konuşmasını derinlemesine anlamasını ve buna uygun şekilde beklenmedik yanıtlar vermesini sağlıyor. Şirket kendini sadece bir video oluşturucu olarak değil, aynı zamanda bir yönetim ve analiz platformu olarak konumlandırıyor.

Büyük işletmeler için yeni fırsatlar

Şu anda Roleplay Sessions hizmetini bir dizi büyük müşteri kullanmaya başladı. Bunlar arasında piyasa değeri açısından Avrupa'nın en büyük üç şirketinden biri, Fortune 100 listesindeki devler ve dünyanın en büyük işe alım ajanslarından biri bulunuyor. Şirketler bu sistem aracılığıyla çalışanlarının "yumuşak becerilerini" (soft skills) geliştirmeyi hedefliyor.

Synthesia gelecekte bu platformu daha da genişletmeyi planlıyor. İlerleyen dönemde Sessions sisteminin aşağıdaki alanlarda da kullanılması bekleniyor:

İşe alım sürecindeki ilk görüşmeler;

Adayların elenmesi ve profesyonel yeterliliklerinin kontrol edilmesi;

Müşteri hizmetleri departmanı çalışanları için çatışma durumu simülasyonları.

Bu teknoloji, Özbekistan pazarındaki büyük şirketler, bankalar ve telekomünikasyon şirketleri için de oldukça faydalı olabilir. Özellikle hizmet kalitesinin kritik olduğu sektörlerde, yapay zeka yardımıyla çalışan eğitimi, insan faktöründen kaynaklanan hataları azaltmaya ve eğitim kursları için harcanan maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf etmeye yardımcı olacaktır.