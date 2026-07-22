Çin'de 47 akıllı telefon modeli için doğrudan uydu bağlantısı başlatıldı

Çin, teknoloji dünyasında dev bir adım daha attı: Artık sıradan akıllı telefon kullanıcıları, hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymadan doğrudan uydu bağlantısını kullanabiliyor. Pekin Acil Durum Yönetimi Bürosu ve China Telecom şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen bu sistem, yer istasyonlarının bulunmadığı bölgelerde bile kesintisiz iletişim sağlıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Bu yenilik, ülkenin kendi geliştirdiği “Tiantong-1” mobil uydu iletişim sistemine dayanıyor. Sistemin temel avantajı, 4G veya 5G ağlarının çalışmadığı doğal afet bölgeleri, yüksek dağlık alanlar ve ücra köylerde iki yönlü sesli aramalar ve SMS gönderimine olanak tanımasıdır. Bu, acil durumlarda hayat kurtarmak adına kritik bir öneme sahiptir.

SIM kart değiştirmeye gerek yok

ixbt.com'a göre, bu hizmetten yararlanmak için kullanıcıların yeni bir SIM kart satın alması veya telefon numarasını değiştirmesi gerekmiyor. Ayrıca özel uydu telefonlarına da ihtiyaç kalmadı; akıllı telefonun bu teknolojiyi desteklemesi yeterli. Şu anda China Telecom ağında Huawei , Honor ve Xiaomi gibi önde gelen markaların 47 modeli bu sistemle çalışabiliyor.

Teknoloji, Elon Musk'ın Starlink Mobile (Direct to Cell olarak da bilinir) projesine benzer bir prensiple çalışıyor. Starlink sistemi gibi, Çin'in bu çözümü de akıllı telefonları doğrudan yörüngedeki uydulara bağlıyor. Bu, harici antenler veya ek cihazlar olmadan standart mobil iletişim protokolleri üzerinden iletişim kurmayı mümkün kılıyor.

Fiyatlar ve kullanım koşulları

Yeni hizmeti etkinleştirmek için kullanıcıların ilgili tarifeye abone olmaları gerekiyor. Şu anda sistemi yaygınlaştırmak amacıyla özel indirimler sunuluyor. Özellikle 30 Eylül 2026 tarihine kadar uydu üzerinden gönderilen bir SMS'in fiyatı 5 yuandan 1 yuana düşürüldü. Bu, hizmetin sadece elit kesim için değil, geniş kitleler için de erişilebilir olmasını sağlıyor.

Özbekistan gibi ülkelerde de bu tür teknolojilerin uygulanması, gelecekte iletişim kalitesini kökten değiştirebilir. Özellikle dağlık bölgelerde ve çöl alanlarında mobil kapsama alanını genişletmek için uydu teknolojileri en etkili çözüm olacaktır. Şimdilik bu hizmet sadece Çin iç pazarı için geçerli olsa da, küresel teknoloji yarışı göz önüne alındığında diğer bölgelerde de benzer sistemlerin ortaya çıkması bekleniyor.

Özetle, akıllı telefonların doğrudan uyduya bağlanması, geleneksel telekomünikasyon altyapısına olan bağımlılığı azaltıyor. Huawei ve Xiaomi gibi markaların bu alandaki faaliyetleri, gelecekte uydu bağlantısının tüm modern cihazlar için standart bir özellik haline geleceğinin bir göstergesidir.