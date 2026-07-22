Çin'de 47 akıllı telefon modeli için doğrudan uydu bağlantısı başlatıldı

·52·Teknoloji
Çin'de 47 akıllı telefon modeli için doğrudan uydu bağlantısı başlatıldı

Çin, teknoloji dünyasında dev bir adım daha attı: Artık sıradan akıllı telefon kullanıcıları, hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymadan doğrudan uydu bağlantısını kullanabiliyor. Pekin Acil Durum Yönetimi Bürosu ve China Telecom şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen bu sistem, yer istasyonlarının bulunmadığı bölgelerde bile kesintisiz iletişim sağlıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Bu yenilik, ülkenin kendi geliştirdiği “Tiantong-1” mobil uydu iletişim sistemine dayanıyor. Sistemin temel avantajı, 4G veya 5G ağlarının çalışmadığı doğal afet bölgeleri, yüksek dağlık alanlar ve ücra köylerde iki yönlü sesli aramalar ve SMS gönderimine olanak tanımasıdır. Bu, acil durumlarda hayat kurtarmak adına kritik bir öneme sahiptir.

SIM kart değiştirmeye gerek yok

ixbt.com'a göre, bu hizmetten yararlanmak için kullanıcıların yeni bir SIM kart satın alması veya telefon numarasını değiştirmesi gerekmiyor. Ayrıca özel uydu telefonlarına da ihtiyaç kalmadı; akıllı telefonun bu teknolojiyi desteklemesi yeterli. Şu anda China Telecom ağında Huawei, Honor ve Xiaomi gibi önde gelen markaların 47 modeli bu sistemle çalışabiliyor.

Teknoloji, Elon Musk'ın Starlink Mobile (Direct to Cell olarak da bilinir) projesine benzer bir prensiple çalışıyor. Starlink sistemi gibi, Çin'in bu çözümü de akıllı telefonları doğrudan yörüngedeki uydulara bağlıyor. Bu, harici antenler veya ek cihazlar olmadan standart mobil iletişim protokolleri üzerinden iletişim kurmayı mümkün kılıyor.

Fiyatlar ve kullanım koşulları

Yeni hizmeti etkinleştirmek için kullanıcıların ilgili tarifeye abone olmaları gerekiyor. Şu anda sistemi yaygınlaştırmak amacıyla özel indirimler sunuluyor. Özellikle 30 Eylül 2026 tarihine kadar uydu üzerinden gönderilen bir SMS'in fiyatı 5 yuandan 1 yuana düşürüldü. Bu, hizmetin sadece elit kesim için değil, geniş kitleler için de erişilebilir olmasını sağlıyor.

Özbekistan gibi ülkelerde de bu tür teknolojilerin uygulanması, gelecekte iletişim kalitesini kökten değiştirebilir. Özellikle dağlık bölgelerde ve çöl alanlarında mobil kapsama alanını genişletmek için uydu teknolojileri en etkili çözüm olacaktır. Şimdilik bu hizmet sadece Çin iç pazarı için geçerli olsa da, küresel teknoloji yarışı göz önüne alındığında diğer bölgelerde de benzer sistemlerin ortaya çıkması bekleniyor.

Özetle, akıllı telefonların doğrudan uyduya bağlanması, geleneksel telekomünikasyon altyapısına olan bağımlılığı azaltıyor. Huawei ve Xiaomi gibi markaların bu alandaki faaliyetleri, gelecekte uydu bağlantısının tüm modern cihazlar için standart bir özellik haline geleceğinin bir göstergesidir.

ÇinAkıllı TelefonUyduHuaweiTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim