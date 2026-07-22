Meksika efsanesi Guillermo Ochoa 41 yaşında futbol kariyerini noktaladı

Meksika futbol tarihinin en parlak isimlerinden biri olan efsanevi kaleci Guillermo Ochoa, 41 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını resmen açıkladı. 22 yıllık zengin kariyeri boyunca sadece ülkesinde değil, tüm dünyada birçok taraftarın sevgisini kazanmayı başardı. Onun gidişiyle dünya futbolunda kendine has tarzıyla bilinen koca bir dönem sona erdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Ochoa, futbol dünyasında eşsiz bir başarıyla tarihe geçecek. Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edilen az sayıdaki futbolcudan biri olarak, bu alanda sadece Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerle aynı seviyede yer alıyor. Her ne kadar 2026 Dünya Kupası'nda da yer almayı hedeflese de, sonunda kramponlarını asmaya karar verdi.

Tarihi başarılar ve duygusal bir veda

Goal.com'un haberine göre tecrübeli kaleci, sosyal medya üzerinden taraftarlarına seslenerek kararını doğruladı. "Elimden gelenin en iyisini yaptım; kulüplerim ve milli takımım için sahada her şeyimi verdim. Bugün eldivenlerimi çıkarma vakti geldi. Kaleci olmak, bazen her şeyin size bağlı olduğu o tek anı 90 dakika boyunca beklemek demektir. Ve o an geldiğinde, tereddüt etme lüksünüz yoktur," diye yazdı Guillermo Ochoa.

Kariyeri Meksika'nın Club América takımında başladı ve 2005 yılında bu kulüple şampiyonluk yaşadı. Daha sonra Avrupa'da da şansını deneyen eldiven, Belçika'nın Standard Liège takımıyla ülke kupasını kazandı. Ancak Ochoa, tüm dünyaya daha çok Dünya Kupalarındaki kahramanlıklarıyla tanınmıştı.

Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, emektar kaleciye layık bir veda hediyesi sundu. Takımın Çekya ile oynadığı son maçta Ochoa oyuna dahil edildi. Karşılaşma sona erdiğinde, duygusal anlar yaşayan kaleci, kariyerinin başladığı Estadio Azteca stadyumundaki kale direklerini öperek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Dünya Kupalarının kahramanı

Ochoa; 2014 Brezilya, 2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupalarında Meksika'nın as kalecisi olarak görev yaptı. Özellikle büyük turnuvalarda sergilediği refleksler ve beklenmedik kurtarışları, onu internet dünyasının en popüler futbolcularından biri haline getirmişti. Birçok taraftar ona 'sadece Dünya Kupalarında uyanan süper kahraman' lakabını takmıştı.

Meksika futbolu için Ochoa'nın yeri doldurulamaz. O sadece bir kaleci değil, aynı zamanda takımın gerçek bir lideri ve sembolüydü. Kariyerini noktalaması, Meksika Milli Takımı'nda yeni nesil kaleciler için bir yol açacak olsa da yerini doldurmanın kolay olmayacağı kesin. Guillermo Ochoa, futbol tarihinde sadakati ve akılalmaz kurtarışlarıyla sonsuza dek kalacak.