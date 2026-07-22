Neymar Copa Sudamericana maçını kaçırıp poker turnuvasına katıldı

Brezilya'nın Santos kulübü yıldızı Neymar, Copa Sudamericana kapsamındaki kritik karşılaşmada takımına yardımcı olamadı. Brezilyalı forvetin, kulübü Venezuela'da galibiyet aradığı sırada São Paulo'da düzenlenen profesyonel bir poker turnuvasında yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum taraftarlar arasında çeşitli tartışmalara yol açsa da, futbolcunun sahada yer almaması teknik heyetle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

ESPN Brazil'in haberine göre Neymar, São Paulo'daki WTC kompleksinde düzenlenen Brezilya Poker Serisi'nin (BSOP) kış ayağına katıldı. Kart oyunlarına olan tutkusuyla bilinen futbolcu, daha önce aynı turnuvada 50 bin Brezilya reali üzerinde ödül kazanmıştı. Turnuvadaki katılımının Santos'un Venezuela'daki maçıyla aynı zamana denk gelmesi birçok kişide soru işareti yarattı.

Teknik direktörün kararı ve Neymar için özel plan

Santos teknik direktörü Cuca, maç sonrası durumu açıklığa kavuşturarak Neymar'ın kadroda olmayışının disiplin cezası değil, stratejik bir karar olduğunu vurguladı. Teknik direktöre göre futbolcu, Dünya Kupası sonrası tam dinlenemediği ve fiziksel durumunu toparlamaya ihtiyacı olduğu için deplasman kadrosuna alınmadı. Takım lideri, Venezuela'ya gitmek yerine kulüp tesislerinde özel bir hazırlık programı dahilinde antrenman yaptı.

"Neymar birkaç gün sahalardan uzak kaldı ve tatili de kısaydı. Onu daha güçlü olması ve üst üste oynanacak maçlarda yer alabilmesi için antrenmanlarda tutmaya karar verdik. Önümüzde on gün içinde dört önemli maç var. Onu uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkarmanın hiçbir faydası yoktu" şeklinde konuştu Cuca, 4:1'lik galibiyetin ardından.

Neymar, poker masasında vakit geçirmesine rağmen sosyal medya aracılığıyla antrenmanlarda aktif olduğunu göstermeye devam ediyor. Kendi sayfalarında antrenman sürecinden videolar paylaşarak fiziksel durumunun yerinde olduğunu kanıtladı. Forvetle birlikte Willian Arao, Joao Schmidt ve Igor Vinicius gibi diğer tecrübeli oyuncular da bu deplasman kafilesinden çıkarılarak iç lig maçlarına hazırlandılar.

Santos takımı, Neymar'ın yokluğunda da Universidad Central karşısında net bir galibiyet aldı. Venezuela'da elde edilen 4:1'lik başarı, Brezilya kulübüne Copa Sudamericana son 16 turu yolunda büyük bir avantaj sağlıyor. Artık takım rövanş maçını kendi sahası Vila Belmiro'da oynayacak. Santos bir üst tura yükselirse, onları Ekvador ekibi Macara bekliyor.

Şu anda Santos için ana odak noktası Brezilya Ligi, çünkü takım puan durumunda 15. sırada yer alıyor. Teknik direktör Cuca'nın onayına göre Neymar, takımın Chapecoense ile oynayacağı bir sonraki maçta sahalara dönecek. Taraftarlar, yıldızlarından sadece poker masasında değil, yeşil sahalarda da parlak oyunlar bekliyor.