Liverpool, Mohamed Salah'ın yerine uygun adayı buldu: Maghnes Akliouche için yarış başladı

İngiliz kulübü Liverpool, takımdan ayrılan Mohamed Salah'ın boşluğunu doldurmak amacıyla transfer piyasasında aktif adımlar atıyor. Merseyside ekibi, Monaco'nun yetenekli kanat oyuncusu Maghnes Akliouche için transfer yarışına katıldı. Sky Sports'un haberine göre, İngiliz kulübü oyuncunun transfer olanaklarını araştırmak için ilk temasları kurdu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Fransa genç milli takımının bir üyesi olan Akliouche, son dönemde Paris Saint-Germain'in de dikkatini çekmişti. Ancak Paris kulübünün yaptığı birkaç teklif, Monaco yönetimi tarafından reddedildi. Bu durum Liverpool için elverişli bir fırsat yaratarak transfer yarışında öne geçmelerine olanak tanıdı.

Maghnes Akliouche, Monaco akademisinin bir ürünüdür ve 2021 yılından bu yana A takımda istikrarlı bir performans sergilemektedir. Geçen süre zarfında 139 maçta forma giymiş ve 23 gol atmayı başarmıştır. Özellikle geçen sezon onun için oldukça başarılı geçti: tüm kulvarlarda 43 maçta 7 gol ve 10 asist kaydetti.

PSG'nin reddedilen teklifleri ve rekabet

Paris Saint-Germain, bu transfer döneminde Akliouche'yi kadrosuna katmak için birkaç kez girişimde bulundu. Gelen bilgilere göre, Fransa şampiyonunun son teklifi 34 milyon sterlin seviyesindeydi ancak Monaco bu rakamı oyuncu için yeterli bulmadı. Monaco kulübünün kararlı duruşu, Liverpool'u daha aktif hareket etmeye teşvik ediyor.

Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola, takıma yeni bir kanat oyuncusunun gerektiğini açıkça belirtti. Iraola'ya göre, kadroyu güçlendirmek ve sakatlanan oyuncuların yerini doldurmak için yeni isimlere ihtiyaç var. Teknik direktör basın toplantısında, "Kesinlikle bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Kadroyu geliştirmek için her zaman yeni seçeneklere açık olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hatırlatmak gerekirse, Liverpool daha önce Osasuna'dan Victor Munoz'u 34,5 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti. Ayrıca kulüp, RB Leipzig'in kanat oyuncusu Yan Diomande ile de görüşmelerde bulunmuş ancak Alman kulübünün talep ettiği 112 milyon sterlin yerine Merseyside ekibi sadece 86 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu bildirmişti. Bu nedenle, Akliouche seçeneği şu anda kulüp için en öncelikli hedef konumunda.