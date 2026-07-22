Yapay zeka teknolojileri pazarında rekabet yeni bir aşamaya taşınıyor. Menlo Ventures risk sermayesi fonu ortağı Matt Murphy'nin belirttiğine göre, Anthropic girişimi finansal göstergeleriyle en iyimser tahminleri bile geride bıraktı. Bu yılın Mayıs ayı itibarıyla şirketin yıllık gelir oranı beklenmedik bir şekilde 47 milyar dolara ulaştı; oysa daha önce 2025 yılı için sadece 9 milyar dolarlık bir gelir öngörülmüştü. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Matt Murphy, 25 yıllık yatırımcılık kariyeri boyunca böylesine hızlı bir büyüme görmediğini vurguluyor. Ona göre, ne internetin ortaya çıkışı, ne mobil devrim, ne de bulut teknolojilerinin ilk dalgası döneminde hiçbir şirket bu kadar kısa sürede bu denli yüksek bir sonuca ulaşamadı. TechCrunch yayın organının Equity podcast'inde belirtildiği üzere, Anthropic şu anda dünyanın en değerli ve gelecek vaat eden girişimlerinden biri haline geldi.

Başarının sırrı sadece teknolojide değil

İlginç olan nokta, yatırımcıya göre Anthropic'in başarısının temelinin sadece mükemmel bir yapay zeka modeli oluşturmakta yatmamasıdır. Şirket, pazardaki yerini bulmak için stratejik yaklaşımını değiştirdi. Menlo Ventures, bu projeye henüz gelir getirmeye başlamadan ve ürün resmi olarak sunulmadan önce 500 milyon dolar yatırım yapmıştı. Bugün bu risk tamamen kendini haklı çıkardı.

Anthropic şirketinin Claude adlı dil modeli, OpenAI tarafından sunulan ChatGPT ile ciddi bir rekabet içinde. Özbekistanlı kullanıcılar ve yazılımcılar için de bu platformlar arasındaki rekabet faydalı, çünkü bu durum yapay zeka araçlarının daha uygun fiyatlı ve işlevsel açıdan zenginleşmesine hizmet ediyor. Şu anda birçok yerel uzman, Claude modelinin metin işleme konusundaki doğruluğunu yüksek değerlendiriyor.

Sektördeki değişimler ve gelecek

Matt Murphy, Anthropic gibi şirketlerin sadece teknolojik gelişmelerde değil, aynı zamanda iş yönetimi ve pazar ihtiyaçlarını hızla karşılama konusunda da yeni standartlar belirlediğini vurguluyor. Bu tür büyüme oranları, yapay zeka alanına yapılan yatırım hacminin gelecekte daha da artacağının bir göstergesidir.

Sonuç olarak, Anthropic şirketinin deneyimi, modern teknoloji dünyasında sadece güçlü bir modele sahip olmanın değil, aynı zamanda onu doğru şekilde ticarileştirmenin ve pazara uyarlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bugün şirket, sadece teknoloji devleri için değil, tüm ekonomik sistemler için de önemli bir özne haline geldi.