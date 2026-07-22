Çin uzayda devrim yaratmayı hedefliyor: Gravity-2, yeniden kullanılabilir en güçlü roket olacak

·43·Teknoloji
Çin uzayda devrim yaratmayı hedefliyor: Gravity-2, yeniden kullanılabilir en güçlü roket olacak

Çinli özel şirket Orienspace, uzayı fethetme yolunda dev bir adım daha atıyor. Şirket tarafından geliştirilen Gravity-2 roketinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu proje sadece Çin için değil, aynı zamanda dünya ticari kozmonotiği için de büyük önem taşıyor; çünkü yeniden kullanılabilirlik özelliği sayesinde uzaya yük taşıma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Yeni roketin duyurusu, Gravity-1 roketinin üçüncü başarılı uçuşunun ardından geldi. 22 Temmuz'da Gravity-1, dokuz uyduyu başarıyla yörüngeye taşıyarak güvenilirliğini kanıtladı. Orienspace temsilcileri, bu başarılı görevin roketin test aşamasından düzenli ticari uçuş aşamasına geçtiği anlamına geldiğini vurguladı.

Teknik yetenekler ve Falcon 9 ile rekabet

Gravity-2 roketinin teknik özellikleri sektör uzmanlarını hayrete düşürüyor. Alçak Dünya yörüngesine 21,5 tona kadar, 500 kilometre yükseklikteki güneş eşzamanlı yörüngeye ise 15 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak. ixbt.com'un verilerine göre, özellikleri ve taşıma kapasitesi bakımından Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait ünlü Falcon 9 roketinin neredeyse bir klonu haline gelecek.

Yeni roketin temel avantajı, ilk aşamasının yeniden kullanılabilir olmasıdır. Projeye göre, merkezi blok uçuştan sonra dünyaya geri dönüp iniş yapacak, yenilenerek sonraki görevlerde tekrar kullanılacak. Bu durum, ticari müşteriler için hizmet maliyetini önemli ölçüde düşürecek ve Çin'in uluslararası uzay pazarındaki konumunu güçlendirecektir.

Gravity-2, güç kaynağı olarak şirket tarafından bağımsız olarak geliştirilen dokuz adet Force-110 sıvı oksijen-kerosen motorunu kullanacak. İkinci aşamada ise bir adet Force-110 Vacuum motoru yer alacak. Bu kadar güçlü üniteler, büyük uyduların ve tüm yörünge sistemlerinin uzaya fırlatılmasını mümkün kılacak.

Çin'in yörünge internet projesi

Bu projenin stratejik hedeflerinden biri, Çin'in ulusal alçak yörünge uydu internet sistemini oluşturmaktır. Bu sistemin Starlink ağına özgün bir rakip olması bekleniyor. Projenin baş tasarımcısı Xu Guoguang'a göre, bu ağın ilk cihazlarını yörüngeye taşımak için bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Gravity-1 roketleri kullanılmaya başlanacak.

Hatırlatmak gerekirse, mevcut Gravity-1 roketi Çin'deki en büyük katı yakıtlı roket olarak kabul ediliyor. 405 tonluk toplam ağırlığı ile 6,5 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Gravity-2'nin devreye alınması ise bu rakamları birkaç kat artırarak Çinli özel şirketlerin uzay yarışındaki katılımını yeni bir seviyeye taşıyacak.

ÇinUzayRoketOrienspaceGravity-2
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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