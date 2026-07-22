Travis Kalanick tarafından kurulan Atoms girişimi 1,7 milyar dolar yatırım aldı

·41·Teknoloji
Travis Kalanick tarafından kurulan Atoms girişimi 1,7 milyar dolar yatırım aldı

Uber'in eski CEO'su Travis Kalanick tarafından kurulan robotik şirketi Atoms, Andreessen Horowitz (a16z) liderliğindeki yatırım turunda 1,7 milyar dolar fon toplamayı başardı. Bu büyük finansman süreci, sadece girişimin geleceği için değil, aynı zamanda Kalanick'in teknoloji dünyasına ses getiren dönüşü olarak da değerlendiriliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Bu yatırım turuna Bain Capital ve Fifth Wall gibi büyük fonlar katıldı. En dikkat çekici nokta ise yatırımcılar arasında Uber'in de yer alması. Bu, Kalanick'in 2017'de tartışmaların gölgesinde ayrıldığı ve kurucusu olduğu şirketle yeniden bağ kurduğu anlamına geliyor. Anlaşma kapsamında ünlü yatırımcı Ben Horowitz, Atoms yönetim kuruluna katılacak.

CloudKitchens projesinin yeni aşaması

Atoms, aslında Kalanick'in Uber'den ayrıldıktan sonra üzerinde çalıştığı CloudKitchens (ghost kitchen — sanal mutfak ağı) projesinin temelinde oluşturulan, yeniden markalaşmış bir holding şirketidir. Bu yılın mart ayında yeni isim duyurulduğunda Kalanick, eski meslektaşı Anthony Levandowski tarafından yönetilen ağır sanayi otomasyon şirketi Pronto'yu satın aldığını açıklamıştı.

Kalanick, X sosyal medya hesabında bu yatırımı "yarım kalan iş" olarak nitelendirdi. Ona göre Atoms projesi, Uber'de başlayan ve CloudKitchens ile devam eden "bitlerden atomlara geçiş" hikayesinin nihai noktası olacak. Girişimci, fiziksel dünyayı dijitalleştirmeyi, onu yazılım aracılığıyla yönetmeyi ve tahmin etmeyi hedefliyor.

Robotlar için platform oluşturma

Şimdilik Atoms şirketinin tam olarak hangi ürün üzerinde çalıştığına dair detaylı bilgi verilmedi. Ancak Kalanick, robotlar için kendine özgü bir "tekerlek tabanı" veya platform oluşturma niyetinde olduğunu vurguladı. Konseptine göre, üretim sürecinin CPU, gayrimenkulün depolama (storage), ulaşımın ise ağ (network) işlevi gördüğü "atom tabanlı bilgisayarlar" dönemi geliyor.

Ben Horowitz, Kalanick'in dönüşünü memnuniyetle karşılayarak, ekonominin geleneksel ve ağır sektörlerini dönüştürmek için tam da böyle kararlı ve çok yönlü girişimcilere ihtiyaç olduğunu belirtti. Ona göre Kalanick, yazılım mimarisinden makine mühendisliğine kadar birçok alanı birleştirebilecek nadir bir yeteneğe sahip.

Bu proje, gelişmekte olan pazarlar için de ilgi çekici olabilir. Otomatize edilmiş teslimat ve robotik çözümler, gelecekte lojistik ve yeme-içme sektörlerinde verimliliği artırmaya hizmet edecektir. Atoms'un teknolojik çözümlerini ne zaman kamuoyuna sunacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Travis KalanickUberAtomsRobotikYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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