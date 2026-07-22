Luka Modrić kariyerini noktalamıyor: Hırvat efsane Milan ile sözleşme yeniliyor

·63·Spor
Luka Modrić kariyerini noktalamıyor: Hırvat efsane Milan ile sözleşme yeniliyor

Futbol dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modrić, kramponlarını asmak için henüz erken olduğunu düşünüyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, deneyimli oyun kurucu İtalyan kulübü Milan ile mevcut sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı. Bu karar, oyuncunun geçen sezon yaşanan hayal kırıklıklarının ardından büyük sahneden zaferle ayrılma isteğiyle açıklanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Altı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Ballon d'Or sahibi olan Modrić, neredeyse 41 yaşına girmesine rağmen üst düzey motivasyonunu koruyor. Geçen sezonun sonunda, özellikle Milan'ın Serie A'yı beşinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından ve Hırvatistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığından dolayı büyük üzüntü duydu. Bu nedenle kariyerini mağlubiyetle değil, prestijli bir kupa ile noktalamayı hedefliyor.

Yeni teknik direktör ve yeni yaklaşım

Yeni sezonda Milan'ı Rúben Amorim yönetecek. Portekizli teknik adam, Modrić'in tecrübesinden akıllıca yararlanmayı planlıyor. Geçen sezon Massimiliano Allegri yönetiminde 37 maçta forma giymiş olsa da, önümüzdeki yıl yükü azaltılacak. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, yaşı göz önünde bulundurarak Luka Modrić'i tüm maçlarda değil, sadece en önemli ve belirleyici karşılaşmalarda sahaya sürmeyi planlıyor.

Edinilen bilgilere göre, Modrić'in fiziksel durumunu koruması için sezon boyunca yaklaşık 30 yüksek kaliteli maçta oynaması bekleniyor. Bu strateji, yorgunluğun önüne geçecek ve takıma ihtiyaç duyulan anlarda maksimum katkı sağlamasını garanti edecek. Futbolcu da bu "rotasyon" sistemini kabul etti ve ana odağını Avrupa Ligi ile İtalya şampiyonluğuna çevirmek istiyor.

Milli takıma veda

Luka Modrić, uluslararası kariyerini de noktalamak üzere. 6 Ekim'de Split şehrinde oynanacak veda maçının ardından Hırvatistan Milli Takımı'ndaki kariyerini resmen sonlandıracak. Bu adım, tüm dikkatini Milan'daki son sezonuna vermesini ve kulübün "ikinci yıldız" (20. şampiyonluk) mücadelesine yardımcı olmasını sağlayacak.

Bu arada Milan kadrosunda genç yetenek Ardon Jashari de kendini göstermeye hazırlanıyor. Geçen yıl 34 milyon Euro karşılığında transfer edilen İsviçreli oyuncu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Rúben Amorim, Jashari'yi Modrić'in layık bir halefi olarak görüyor ve onu 3-4-2-1 taktik dizilişinde orta sahanın merkezinde kilit bir isim olarak şekillendirmek istiyor. Modrić'in takımda kalması, genç Jashari için büyük bir okul görevi görecek.

Luka ModrićMilanTransferSerie AFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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