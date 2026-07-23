Abdukodir Khusanov City'de kalıyor: 2031'e kadar yeni sözleşme imzalandı

"Manchester City", Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov ve Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku ile yeni uzun vadeli sözleşmeler konusunda anlaşmaya vardı. The Athletic'in haberine göre, her iki futbolcunun yeni sözleşmesi 2031 yazına kadar geçerli olacak.

Kulüp tarafından sözleşmeler henüz resmen açıklanmadı. Ancak bu karar, City yönetiminin Khusanov ve Doku'yu takımın uzun vadeli planlarında önemli bir yere koyduğunu gösteriyor.

Khusanov kısa sürede ilk 11'e yerleşti

22 yaşındaki Abdukodir Khusanov, Ocak 2025'te Fransa'nın Lens kulübünden Manchester City kadrosuna katılmıştı.

Özbekistan milli takımı savunmacısı, İngiliz futbol ortamına hızla uyum sağladı ve geçtiğimiz sezon takımın kilit savunma oyuncularından biri haline geldi. Tüm kulvarlarda 37 maçta forma giydi.

Khusanov'un güven veren performansı, Manchester City'nin FA Cup ve Lig Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Yeni sözleşme, futbolcunun kulüpteki statüsünün sağlamlaştığı anlamına geliyor.

Yeni sözleşme 2031 yılına kadar

Kaynağa göre, Khusanov ile imzalanacak sözleşme 2031 yazına kadar devam edecek.

Böylesine uzun vadeli bir anlaşma, kulübün Özbek futbolcunun potansiyeline verdiği yüksek değeri gösteriyor. Aynı zamanda City, Khusanov'u gelecek sezonlarda savunma hattının temel taşlarından biri olarak görüyor.

Resmi açıklamadan sonra sözleşmenin mali şartları ve diğer detaylarının belli olması bekleniyor.

Doku da verimli bir sezon geçirdi

24 yaşındaki Jeremy Doku da Manchester City ile 2031'e kadar yeni sözleşme imzalama aşamasında.

Belçikalı kanat oyuncusu, 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 47 maçta görev aldı. 8 gol atıp, takım arkadaşlarına 14 asist yaptı.

Toplam 22 gole katkı sağlayan Doku, hücum hattının önemli isimlerinden biri oldu. Kulüp, onun hızı, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve hücumları zenginleştirme yeteneğini uzun süre korumayı hedefliyor.

City yıldızlarını elinde tutuyor

Daha önce Phil Foden da Manchester City ile yeni sözleşme imzalamıştı. Yakın günlerde Hırvat savunmacı Josko Gvardiol ile de sözleşme uzatılması bekleniyor.

Bu hamleler, kulübün kadronun temelini uzun vadede koruma stratejisini uyguladığını gösteriyor.

Khusanov için yeni sözleşme, sadece Manchester City'deki geleceğini belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'nın en güçlü kulüplerinden birinde kısa sürede kazandığı güvenin de önemli bir kanıtı oluyor.