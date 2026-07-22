Yamal ve Haaland tarihi sınırı aştı: 220 milyon avroya ulaştılar

Transfermarkt, 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Güncellenen listede Lamine Yamal ve Erling Haaland, tarihte ilk kez 220 milyon avroluk baraja ulaşarak dünyanın en değerli futbolcuları oldular.

İspanyol genç yıldızın turnuvada şampiyonluğa ulaşması, piyasa değerinin artmasında önemli bir faktör oldu. Haaland ise yüksek gol katkısı ve istikrarlı oyunuyla listenin zirvesini Yamal ile paylaştı.

Yamal ve Haaland aynı değerde

Transfermarkt verilerine göre, Barcelona ve İspanya Milli Takımı forveti Lamine Yamal'ın piyasa değeri 220 milyon avroya ulaştı.

Aynı bedelle Manchester CityManchester Cityve Norveç Milli Takımı golcüsü Erling Haaland da değerlendi.

Böylece iki futbolcu, Transfermarkt tarihinde 220 milyon avroluk değere ulaşan ilk oyuncular oldu. Şu anda dünyanın en değerli futbolcuları listesinde zirveyi paylaşıyorlar.

Mbappe üçüncü sırada kaldı

Listenin üçüncü sırasında Real Madrid ve Fransa Milli Takımı forveti Kylian Mbappe yer aldı. Piyasa değeri 200 milyon avro olarak belirlendi.

İlk beş şu şekilde oluştu:

Lamine Yamal — 220 milyon avro; Erling Haaland — 220 milyon avro; Kylian Mbappe — 200 milyon avro; Michael Olise — 170 milyon avro; Jude Bellingham — 160 milyon avro.

Fransız Michael Olise 170 milyon avro ile dördüncü, İngiliz Jude Bellingham ise 160 milyon avro ile beşinci sırada yer aldı.

2026 Dünya Kupası Yamal'ın değerini etkiledi

Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İspanya finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Yamal'ın turnuva boyunca sergilediği performans, takımın başarısına katkısı ve yaşı, piyasa değerinin rekor seviyeye çıkmasında önemli rol oynadı.

Genç futbolcunun 220 milyon avroya ulaşması, sadece bugünkü performansının değil, gelecekteki potansiyelinin de yüksek görüldüğünü kanıtlıyor.

Haaland da rekor değere ulaştı

Erling Haaland, son yıllarda kulüp ve milli takım düzeyindeki golcülüğüyle dünya futbolunun en etkili forvetlerinden biri olmaya devam ediyor.

Norveçli forvetin fiziksel özellikleri, yaşı ve yüksek verimliliği piyasa değerini 220 milyon avroya taşıdı. Böylece Yamal ile birlikte listenin zirvesine yerleşti.

Piyasa değeri gerçek transfer ücreti değildir

Transfermarkt tarafından açıklanan rakamlar, futbolcuların tahmini piyasa değerini yansıtır. Bu tutar, oyuncunun gerçek satış fiyatı anlamına gelmez.

Futbolcunun sözleşme süresi, kulübün satış isteği, müzakereler ve alıcı kulübün mali durumu gerçek transfer ücretini belirleyen unsurlardır.

Ancak Yamal ve Haaland'ın 220 milyon avroluk değere ulaşması, modern futbolda yeni bir ekonomik sınırı belirledi.