Uzay Gözlemi: ABD uydusu Çin roketini görüntüledi

Amerikalı Vantor şirketi, uzaydan çekilen benzersiz ve sıra dışı bir görüntüyü yayınladı. WorldView Legion uydusu, yörüngedeki Çin'in Long March 3B roketinin kullanılmış aşamasını yaklaşık 88 kilometre mesafeden görüntülemeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket yetkililerinin vurguladığı üzere, bu sadece uzaydan görüntüleme yeteneklerinin bir gösterisi değil, aynı zamanda modern uydu sistemlerinin nesneleri doğrudan yörüngede detaylı bir şekilde gözlemleyebildiğinin kanıtıdır. Elde edilen görüntü, nesnenin sadece tanımlanmasını değil, durumunun, uzaydaki yönünün ve hareket özelliklerinin değerlendirilmesini de sağlar.

Vantor uzmanlarına göre, bu tür veriler nesnenin stabil durumda olup olmadığını veya kendi ekseni etrafında dönüp dönmediğini anlamaya yardımcı olur. Bu tür gözlemler, özellikle büyük roket parçaları olmak üzere uzay çöplerinin kontrolünde son derece önemlidir.

Birçok roket aşaması yıllarca yörüngede kalarak çalışan iletişim, meteoroloji ve bilimsel uydularla çarpışma riski oluşturur. Tek bir büyük nesnenin çarpışması bile binlerce yeni parçanın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Uzay uçuşlarının sayısı ve uydu yoğunluğu artarken, uzaydaki durumun izlenmesi acil bir görev haline gelmektedir. Artık operatörler için nesnenin kesin koordinatlarını bilmekle birlikte, türünü ve gelecekteki olası hareketlerini anlamak da önemlidir.