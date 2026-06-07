C12 girişimi, karbon nanotüpleri kuantum çiplerine entegre etme yöntemi buldu

·59·Teknoloji
C12 girişimi, karbon nanotüpleri kuantum çiplerine entegre etme yöntemi buldu

Fransız C12 şirketi, kuantum işlemcilerin endüstriyel ölçekte üretilmesi yolunda önemli bir adım attığını duyurdu. Girişim, tekil karbon nanotüplerini yüksek hassasiyet ve kalite kontrolü ile kuantum çiplerine aktarmayı sağlayan Pick & Place teknolojisini geliştirdi. Bu yaklaşım, yarı iletken mikroişlemelerin modern paketleme yöntemlerine benzer ancak C12 mühendisleri bu prensibi kuantum bitleri içeren nanometre ölçekli nanotüplerle çalışacak şekilde uyarlamayı başardı. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin kuantum işlemcileri, son derece saf karbon-12 izotopundan yapılmış nanotüplerin içine yerleştirilmiş spin kübitlerinden yararlanır. Kuantum endüstrisindeki temel sorunlardan biri kübitlerin homojen olmamasıdır. Malzemedeki küçük kusurlar bile gürültüye neden olur ve bu da hesaplama hatalarına yol açar. Yeni teknoloji, bu sorunu ara montaj aşaması aracılığıyla çözer: çipe yerleştirilmeden önce her nanotüp elektriksel teste tabi tutulur, bu da yalnızca kusursuz bileşenlerin kullanılmasını sağlar.

Karbon nanotüpler, düşük gürültülü "temiz" bir kuantum ortamı yaratma özellikleriyle geliştiricilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, mevcut yarı iletken üretim teknolojileriyle uyumludurlar, bu da kuantum çiplerinin seri üretimine geçişi kolaylaştırır. Bir diğer avantaj ise kübitler arasında iletişim kanalı görevi gören süper iletken bir kuantum veri yolu oluşturma imkanıdır.

Şu anda C12, tek bir çipte 17 kuantum cihazı içeren yüksek yoğunluklu bir işlemci sergiledi. Deney, nanotüp entegrasyonunun sadece hassas değil, aynı zamanda tekrarlanabilir olduğunu doğruladı. Şirket, 2027'de Aïdôs sistemini, 2033'e kadar ise 800 mantıksal kübit ile çalışabilen Panopeia platformunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

C12Kuantum BilgisayarNanoteknolojiÇipSpin Kübit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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