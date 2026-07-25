Oppo K15 satışa çıktı: 8000 mAh batarya ve aktif soğutma sistemine sahip akıllı telefon

·31·Teknoloji
Oppo K15 satışa çıktı: 8000 mAh batarya ve aktif soğutma sistemine sahip akıllı telefon

Çinli Oppo şirketi, yeni ve benzersiz özelliklerle donatılmış K15 akıllı telefonunu resmi olarak satışa çıkardı. Bu cihaz, sadece yüksek kapasiteli bataryasıyla değil, aynı zamanda oyuncu telefonlarına özgü aktif soğutma sistemi ve modern tasarımıyla da teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Oppo K15 modelinin dış görünümü Speed Aesthetics konsepti temelinde tasarlanmış olup, Speed White ve Gale Gray renk seçenekleriyle sunuluyor. Cihazın arka panelinde Blue Shadow Breathing Light adı verilen özel bir ışık paneli yer alıyor. Bu RGB aydınlatma, çeşitli bildirimlerde veya oyun süreçlerinde dinamik efektler yansıtarak akıllı telefona fütüristik bir görünüm kazandırıyor.

Teknik imkanlar ve performans

Akıllı telefonun kalbi, X Tide Engine optimizasyon sistemiyle birlikte çalışan Dimensity 7360 Super işlemcisidir. Cihazın en dikkat çekici yönü ise içine yerleştirilen yüksek hızlı fandır. Böyle bir aktif soğutma sisteminin genellikle yalnızca pahalı oyuncu telefonlarında bulunduğu göz önüne alındığında, K15 kendi segmentinde güçlü bir rekabet oluşturuyor.

Şimdilik akıllı telefon yalnızca tek bir — 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama konfigürasyonunda sunuluyor. ixbt.com bilgilerine göre, cihaz yalnızca güçlü bir dahili sisteme değil, aynı zamanda dış etkenlerden korunan bir gövdeye de sahip. Özellikle akıllı telefon IP69 standardına göre toz ve suya karşı dayanıklıdır, bu da onu ekstrem koşullarda bile güvenle kullanmayı mümkün kılar.

Özerklik ve kameralar

Oppo K15, özerklik (pil ömrü) konusunda rekor sonuçlar göstermeye muktedirdir. Cihazda 8000 mAh kapasiteli Glacier batarya yer alıyor. Bu kadar büyük bir gücü hızla doldurmak için 80 W gücünde SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi öngörülmüştür. İlginçtir ki, bu kadar büyük bir bataryaya rağmen gövde kalınlığı yalnızca 8,27 mm, ağırlığı ise 205 gramdır.

Kamera sistemi de kullanıcıları kayıtsız bırakmayacak. Cihaz aşağıdaki optik modüllerle donatılmıştır:

  • 50 megapiksel ana sensör;
  • 50 megapiksel ön kamera;
  • Geniş açılı lens ve ek sensörler.
Ayrıca akıllı telefonda NFC modülü, kızılötesi port, çift frekanslı GPS ve üç frekanslı Beidou navigasyon sistemi bulunmaktadır. Cihazın Çin pazarındaki fiyatı 2299 yuan (yaklaşık 320 dolar) civarındadır, ancak devlet sübvansiyonları ile 1954 yuana satın almak mümkündür. Bu modelin yakın zamanda küresel pazara, bu bağlamda Özbekistan raflarına da girmesi bekleniyor.

OppoAkıllı TelefonTeknolojiGadgetBatarya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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