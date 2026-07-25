Al Hilal, Summerville'i 65 milyon euroya kadrosuna kattı

Suudi Arabistanekiplerinden Al Hilal, Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in transferini resmen açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu, West Ham United'dan ayrılarak Riyad kulübü ile 2030 yılı yazına kadar sözleşme imzaladı.

Haberlere göre, transferin toplam maliyeti bonuslarla birlikte 65 milyon euroya ulaşabilir. Summerville'in yeni sezonda Al Hilal'in hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

Summerville ile uzun vadeli sözleşme imzalandı

Al Hilal'in resmi açıklamasına göre, Crysencio Summerville kulüple 2030 yılı yazına kadar geçerli bir anlaşma imzaladı.

Bu durum, Riyad kulübünün Hollandalı futbolcuya uzun vadeli bir projenin önemli bir parçası olarak baktığını gösteriyor.

Summerville kanatlardaki hızı, çalım yeteneği ve golü sonuçlandırma becerisiyle ön plana çıkıyor.

Transfer bedeli 65 milyon euroyu bulabilir

Daha önce çıkan bilgilere göre, Al Hilal futbolcu için West Ham United'a:

Ödeme Türü Miktar Garanti Tutar 55 milyon euro Olası Bonuslar 10 milyon euro Toplam Değer 65 milyon euroya kadar

Bonusların hangi başarılara bağlı olduğu henüz açıklanmadı. Ayrıca kulüp, transferin kesin mali şartlarını resmi olarak duyurmadı.

Geçen sezon 12 gole katkı sağladı

Summerville geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 34 maçta forma giydi.

Bu karşılaşmalarda futbolcu:

7 gol attı;

5 asist yaptı;

toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Bu istatistikler, onun sadece pozisyonları bitirmekle kalmayıp aynı zamanda takım arkadaşları için de pozisyon yarattığını gösteriyor.

Al Hilal hücum hattını güçlendiriyor

Riyad kulübü, Summerville transferiyle kanatlardaki hızı ve hücum çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

Hollandalı futbolcunun yeni ligine ne kadar hızlı adapte olacağı ve yüksek bonservis bedelini hak edip etmeyeceği artık en büyük merak konularından biri olacak.

Sizce Summerville, Al Hilal'de en iyi performansını sergileyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.