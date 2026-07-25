Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Özerklik Konusunda Rakiplerine Yenildi

·45·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Özerklik Konusunda Rakiplerine Yenildi

Kısa süre önce tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra katlanabilir akıllı telefon, ilk kez gerçek güç tüketimi ve pil dayanıklılığı testine tabi tutuldu. Lover Of Tech YouTube kanalı tarafından düzenlenen bu karşılaştırmalı testin sonuçları beklenmedik çıktı: Güney Koreli markanın en gelişmiş amiral gemisi, Çinli Honor ve Oppo şirketlerinin temsilcilerinin oldukça gerisinde kaldı. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Test sürecinde Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli, temel rakipleri olan Honor Magic V6 ve Oppo Find N6 ile karşı karşıya geldi. Uzmanlar cihazları, günlük hayatta en sık rastlanan senaryolar temelinde test ettiler. Buna 4K formatında (saniyede 60 kare) video kaydı yapmak, TikTok sosyal ağını gezinmek, YouTube platformunda video izlemek ve müzik dinlemek, ayrıca Asphalt ve Subway Surfers gibi oyunlar ile görüntülü aramalar dahil edildi.

Teknik Göstergeler ve Sonuçlar

Lover Of Tech verilerine göre Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, bu üçlü arasındaki en küçük kapasiteli bataryaya sahip cihaz olarak ortaya çıktı. Akıllı telefonda 5000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Dikkat çekici detay ise Samsung'un bu modelde ilk kez silikon-karbon teknolojisini kullanmış olmasına rağmen, bunun zafer kazanmak için yeterli olmamasıydı.

Test sonuçlarına göre Honor Magic V6 mutlak lider oldu. Bu cihaz, 6660 mAh kapasiteli devasa bataryası sayesinde en uzun süre hizmet verdi. İkinci sırada ise 6000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Oppo Find N6 yer aldı. Samsung amiral gemisi ise tüm göstergelerde üçüncü, yani son sırada kaldı.

Rekabet ve Pazar Talebi

Özbekistan pazarında Samsung markasının katlanabilir akıllı telefonları geleneksel olarak yüksek itibara sahip olsa da Çinli üreticiler batarya kapasitesi ve şarj hızı konusunda ciddi baskı uygulamaya devam ediyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra teknolojik açıdan mükemmel olmasına rağmen, kullanıcılar için en önemli unsurlardan biri olan özerk çalışma süresi bakımından rakiplerinin gerisinde kalması satışlarını etkileyebilir.

Uzmanlar, Samsung'un kasa kalınlığını azaltmak ve tasarım zarafetini korumak için batarya kapasitesinden ödün vermek zorunda kaldığını vurguluyor. Ancak Honor ve Oppo mühendisleri, ince kasaya daha büyük kapasiteli güç kaynakları yerleştirmeyi başardılar. Bu durum gelecekte Samsung için enerji verimliliğini artırma konusunda yeni görevler ortaya koyuyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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