Notion, teknik arızanın ardından Anthropic modellerine erişimi yeniden sağladı

Notion platformunun Anthropic ile entegrasyonunda geçen hafta sonu teknik sorunlar yaşandı. Pazar sabahı şirket, Anthropic'in Opus 4.7 ve 4.8 modellerinde performans düşüşü olduğunu ve bunun Notion AI kullanıcıları için hata sayısının artmasına neden olduğunu bildirdi. Techcrunch.com haber veriyor.

Durumu netleştirmek amacıyla Notion, otomatik verimlilik aracında tüm Anthropic modellerinin kullanımını geçici olarak durdurdu. On iki saat sonra Notion ürün bölümü başkanı Max Schoening, hizmetlerin yeniden başladığını duyurdu.

Schoening, sosyal medyada bu arızanın model kalitesiyle ilgili olduğu yönündeki söylentilere yanıt vererek bunu basit bir teknik kesinti olarak nitelendirdi. Sözlerine göre, bu tür durumlar GitHub, AWS ve diğer büyük platformlarda da zaman zaman meydana geliyor.

Anthropic temsilcisi de resmi bir açıklama yaparak, kısa süreli altyapı sorununun birkaç Claude modelinde hatalara yol açtığını doğruladı. Şu anda tüm arızalar giderilmiş durumda ve kullanıcılar Notion AI aracılığıyla bu modellerden yeniden tam olarak yararlanabiliyor.