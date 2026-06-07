Prada ve Axiom Space, Artemis IV misyonu için yeni uzay elbisesi katmanını tanıttı

Axiom Space ve Prada şirketleri, Ay'da kullanılacak AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) uzay elbisesinin yeni bir unsuru olan LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment) iç soğutma ve havalandırma giysisini tanıttı. Bu katman, NASA'nın Artemis IV misyonu kapsamında Ay yüzeyinde çalışacak astronotların vücuduyla doğrudan temas halinde olup termoregülasyon ve havalandırma sağlar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

LCVG'nin temeli, ana kas grupları boyunca döşenmiş boru ağlarından oluşur. Astronot çalışırken bu borularda soğutulmuş su dolaşarak fiziksel efor sırasında oluşan ısıyı uzaklaştırır. Geliştiricilerin verilerine göre yeni giysi, açık uzayda 8 saate kadar süren çalışmalar için tasarlandı. Güvenilirliği artırmak için sisteme tam yedek soğutma devresi entegre edildi.

Soğutmanın yanı sıra LCVG, havalandırma işlevini de yerine getirir. Ayrı bir boru sistemi, astronotun yüz bölgesine temiz oksijen taşır ve aynı anda salgılanan karbondioksit gazını uzaklaştırır. Ardından gaz, yaşam destek ünitesinde CO2'den arındırılır ve oksijen tekrar dolaşım sistemine geri döndürülür.

Prada, projeye sadece tasarım açısından değil; yapı geliştirme, 3D modelleme ve özel malzeme seçimi konularında da katkı sağladı. Şirketin yüksek teknolojili kumaşlar yaratma konusundaki deneyimi, uzun süreli uzay misyonları sırasında defalarca kullanıma dayanıklı liflerin seçilmesine yardımcı oldu. AxEMU uzay elbisesi, insanı Ay'ın son derece agresif ortamından koruyan temel araç haline gelecek.