Blue Origin patlamadan sonra fırlatma alanını onarmaya başladı

·5·Teknoloji
Blue Origin patlamadan sonra fırlatma alanını onarmaya başladı

Blue Origin'in CEO'su Dave Limp, Cape Canaveral Uzay Merkezi'nde bulunan LC-36 fırlatma kompleksinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 28 Mayıs'ta New Glenn roketinin ateşleme testleri sırasında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından şirket, alanı temizleme ve yeniden inşa sürecini başlattı. Ixbt.com haberi veriyor.

Şu anda montaj-entegrasyon binasından GS2 ikinci aşamalarının taşınması işlemleri gerçekleştiriliyor. Limp tarafından paylaşılan fotoğrafta büyük beyaz bir aşama görülebiliyor. Yakın zamanda birkaç GS2 bloğu daha ve patlamadan kurtulan Never Tell Me The Odds iticisinin taşınması planlanıyor.

Hatırlatmakta fayda var, Mayıs ayındaki kaza test edilen roketi tamamen imha etti ve fırlatma alanına ciddi zarar verdi. Ancak şirketin verdiği bilgilere göre, ana yakıt tankları, su kulesi ve diğer önemli altyapı unsurları neredeyse zarar görmedi veya yerinde onarılabilir.

Blue Origin yönetimi, bu talihsiz olaya rağmen planlarından vazgeçmek istemiyor. Şirket, 2026 yılının sonuna kadar uçuşları yeniden başlatmayı ve uzay keşif misyonlarını sürdürmeyi resmen duyurdu.

Blue OriginNew GlennUzayTeknolojiRoket
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi insansı robotu akıllı telefonu tek elle yöneterek fotoğraf çektiXiaomi insansı robotu akıllı telefonu tek elle yöneterek fotoğraf çektiBugün, 07:55NVIDIA GeForce RTX 50 Super ekran kartları 2027'nin başında çıkacakNVIDIA GeForce RTX 50 Super ekran kartları 2027'nin başında çıkacakBugün, 06:22Samsung Galaxy S26 FE tanıtımdan önce test edildiSamsung Galaxy S26 FE tanıtımdan önce test edildiBugün, 05:54Samsung Galaxy S26 FE ilk kez canlı fotoğraflarda ortaya çıktıSamsung Galaxy S26 FE ilk kez canlı fotoğraflarda ortaya çıktıBugün, 03:25Meta hisseleri yapay zeka harcamaları nedeniyle keskin düştüMeta hisseleri yapay zeka harcamaları nedeniyle keskin düştüBugün, 22:50Radyo teleskopları 3I/ATLAS yıldızlararası nesnesinde teknoloji izi bulamadıRadyo teleskopları 3I/ATLAS yıldızlararası nesnesinde teknoloji izi bulamadıBugün, 20:59
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde