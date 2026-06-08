Blue Origin patlamadan sonra fırlatma alanını onarmaya başladı

Blue Origin'in CEO'su Dave Limp, Cape Canaveral Uzay Merkezi'nde bulunan LC-36 fırlatma kompleksinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 28 Mayıs'ta New Glenn roketinin ateşleme testleri sırasında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından şirket, alanı temizleme ve yeniden inşa sürecini başlattı. Ixbt.com haberi veriyor.

Şu anda montaj-entegrasyon binasından GS2 ikinci aşamalarının taşınması işlemleri gerçekleştiriliyor. Limp tarafından paylaşılan fotoğrafta büyük beyaz bir aşama görülebiliyor. Yakın zamanda birkaç GS2 bloğu daha ve patlamadan kurtulan Never Tell Me The Odds iticisinin taşınması planlanıyor.

Hatırlatmakta fayda var, Mayıs ayındaki kaza test edilen roketi tamamen imha etti ve fırlatma alanına ciddi zarar verdi. Ancak şirketin verdiği bilgilere göre, ana yakıt tankları, su kulesi ve diğer önemli altyapı unsurları neredeyse zarar görmedi veya yerinde onarılabilir.

Blue Origin yönetimi, bu talihsiz olaya rağmen planlarından vazgeçmek istemiyor. Şirket, 2026 yılının sonuna kadar uçuşları yeniden başlatmayı ve uzay keşif misyonlarını sürdürmeyi resmen duyurdu.