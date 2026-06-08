Huawei, büyük bir merkezde 1 Gbit/s hızına sahip LampSite çözümünü kurdu

Huawei, Zambiya'daki Mulungushi Uluslararası Konferans Merkezi'nde beş bantlı LampSite çözümünün kurulumunu tamamladı. Bu kompleks, Zambiya'daki en büyük ve en prestijli konferans ve iş fuarları mekanlarından biridir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Huawei LampSite iç mekan ağ çözümü, 2,6 GHz frekanslı TDD içeren beş bantlı bir mimariye sahiptir. Sistem 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, TDD 2,6 GHz ve 3,5 GHz frekanslarında çalışır. Bu, veri indirmede 1 Gbit/s'ye kadar maksimum hıza ulaşmayı sağlar.

Her modül 2G, 3G, 4G ve 5G standartlarını destekleyebilir. Her bant, tek bir kullanıcı için 1 Gbit/s'ye kadar hız sağlayabilir; bu da bina içinde ve dışında istikrarlı gigabit kapsama alanı sağlar.

Fiber optik mimari, kurulum sürecini önemli ölçüde basitleştirir. Geleneksel çözümlerle karşılaştırıldığında, modül sayısı %50 azaltılmış, ancak kapsama alanı değişmemiş ve inşaat maliyetleri düşmüştür.

Huawei yetkililerinin belirttiğine göre, gelecekteki ihtiyaçlar göz önüne alındığında, bu çözüm tüm senaryolarda 5G-A standardına sorunsuz geçiş yapabilir. Bu, XR, artırılmış gerçeklik (AR) navigasyonu ve gözlüksüz 3D gibi yeni nesil sürükleyici hizmetlerin hızlı bir şekilde uygulanmasını destekler.