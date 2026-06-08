Xiaomi 13T için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yayınlandı

Xiaomi şirketi, popüler Xiaomi 13T akıllı telefonu için kararlı HyperOS 3 güncellemesini dağıtmaya başladı. Söz konusu yazılım, en son Android 16 işletim sistemine dayanıyor ve ilk olarak Endonezya bölgesinde kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde güncellemenin coğrafyasının genişlemesi ve Özbekistan'daki kullanıcılar da dahil olmak üzere diğer bölgeler için sunulması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni yazılım paketinin boyutu yaklaşık 6,5 GB olduğundan, kullanıcıların bunu kararlı bir Wi-Fi ağı üzerinden indirmeleri önerilir. Kurulumdan sonra sistem arayüzü tamamen yenilenir, görsel efektler yeniden işlenir ve bildirimler ile aktif uygulamalarla çalışma konusunda yeni bir konsept uygulanır.

Başlıca yeniliklerden biri HyperIsland özelliği oldu; bu, ekranın üst kısmındaki interaktif bir paneldir ve uygulamalardaki canlı etkinlikleri izleme ve yönetme imkanı sunar. Ayrıca sisteme metinlerle çalışma, konuşma tanıma, arama ve çeviri için yeni AI araçları, dinamik duvar kağıtları ve kilit ekranı için geliştirilmiş animasyonlar eklendi.

Güncellemede diğer ekosistem cihazlarıyla genişletilmiş uyumluluk da duyuruldu. Özellikle, farklı cihazlar arasında veri hızlı paylaşım işlevi iyileştirildi; bu da Xiaomi kullanıcılarına cihazları arasında dosya aktarırken daha fazla kolaylık sağlıyor.