Uber, Wayve ve Waymo: Londra'da robotaksi savaşı başlıyor

Birleşik Krallık'taki Uber kullanıcıları, Wayve'in otonom araçlarıyla bağlantı kurma şanslarını artırmak için özel bir bekleme listesine katılabilirler. Bu, iki şirketin Londra'da robotaksi hizmetini başlatmaya hazırlandığının bir başka göstergesidir. Proje hayata geçtiğinde Uber, ABD'de robotaksi pazarının lideri olan Alphabet bünyesindeki Waymo ile doğrudan rekabete girecek. Techcrunch.com haberi veriyor.

Uber, Pazartesi günü Londra'da Wayve sistemiyle donatılmış siyah bir Ford Mustang Mach-E modelini tanıttı. Wayve otonom sürüş teknolojisinden sorumlu olurken, Uber 64 dili destekleyen etkileşimli dokunmatik ekranlar dahil olmak üzere araç içi arayüzü geliştirdi. Hizmetin resmi başlangıç tarihi henüz açıklanmasa da, düzenleyici kurumlardan izin alındıktan sonra önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi bekleniyor.

İlk aşamada, Wayve robotaksileri güvenliği sağlamak amacıyla sürücü koltuğunda bir operatörle hareket edecek. Uber müşterileri uygulama üzerinden sipariş verdiklerinde, ek ücret ödemeden Wayve aracı atanabilir. Kullanıcılar, ayarlarında otonom araçları seçerek robotaksiyle seyahat etme şanslarını artırabilir veya tam tersine, robottan vazgeçip geleneksel bir sürücüyü tercih edebilirler.

Bu arada, Waymo da Londra sokaklarında yaklaşık 100 adet Jaguar I-Pace model otonom aracını test ediyor. İlginç olan şu ki, Uber ve Waymo ABD'nin Phoenix, Austin ve Atlanta gibi şehirlerinde iş birliği yapıyor. Ancak Londra'daki rekabet bu ortaklığa zarar verebilir. Uber, son yıllarda AV Labs ve Uber Autonomous Solutions gibi birimler kurarak otonom teknolojiler pazarında bağımsız bir konum edinmeye çalışıyor.

İki şirket arasındaki ilişkilerin biraz gerildiğini, Uber'in CTO'su Praveen Neppalli'nin X platformunda Waymo robotaksisinin tehlikeli hareketi hakkındaki eleştirel paylaşımı da doğruluyor. Buna rağmen, Uber hem Waymo ile iş birliğini sürdürüyor hem de Wayve gibi diğer onlarca otonom ulaşım şirketine yatırım yapmaya devam ediyor.