Çok Kullanımlı Rekor: SpaceX roketi uzaya 35. kez fırlatıldı

·31·Teknoloji
Çok Kullanımlı Rekor: SpaceX roketi uzaya 35. kez fırlatıldı

8 Haziran 2026 tarihinde SpaceX şirketi, Florida'daki Cape Canaveral'dan Falcon 9 roketinin bir sonraki uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Starlink 10-35 görevi kapsamında Dünya yörüngesine Starlink uydu internet sisteminin 29 cihazı çıkarıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uçuş normal şekilde gerçekleşti ve faydalı yük ayrıldıktan sonra roketin ilk kademesi Dünya'ya dönerek Atlantik Okyanusu'ndaki A Shortfall of Gravitas otonom deniz platformuna indi. Bu görevin ana olayı, çoklu kullanım konusunda yeni bir dünya rekoru kırılmasıdır.

B1067 numaralı ilk kademe için bu uçuş, hizmet süresindeki 35. kalkış oldu. Böylece SpaceX, tek bir taşıyıcı roketin yeniden kullanılması konusundaki kendi rekorunu bir kez daha yeniledi. Çoklu kullanım teknolojilerinin geliştirilmesi, uzaya çıkış maliyetlerini düşürmenin ana faktörü olmaya devam ediyor.

Bilgi için, Rusya'nın ilk çok kullanımlı roketi olması beklenen 'Amur-SPG' taşıyıcısının uçuş testlerinin 2031 yılında başlaması planlanıyor. Tahminlere göre, ilk kademesi 50 defaya kadar kullanılabilecek.

SpaceXFalcon 9StarlinkUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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