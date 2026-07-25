Orta Asya semalarında yeni çağ: Astana'da ilk kez insansız air taxi test edildi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bölge havacılık tarihi için önemli bir olay gerçekleşti: ilk kez elektrik enerjisiyle çalışan AutoFlight Prosperity air taxi modelinin gösteri uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Bu teknolojik test, ulaşım sisteminin dijitalleştirilmesi ve şehir içi havacılığın geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uçuş, Astana'daki "Qazanat" hipodromu bölgesinde organize edildi. Söz konusu etkinlik, Kazakistan'ın Alatau Advance Air Group şirketi ile Çin'in AutoFlight markasının iş birliğinde gerçekleştirildi. Cihaz, dikey olarak havalanma ve iniş yapma özelliğine sahip olup, bu da onu modern megapollerin koşullarında kullanım için oldukça elverişli kılmaktadır.

Teknik imkanlar ve uçuş detayları

Gösteri uçuşu yaklaşık 10 dakika sürdü. Bu süre zarfında air taxi, belirlenen güzergah boyunca 2,4 kilometre mesafeyi kat etti ve havada iki kez tur attı. Güvenlik önlemlerini sağlamak amacıyla bu ilk test sürecinde kabinde insan bulunmadı; araç tamamen otomatik modda, uzaktan kumanda edildi.

AutoFlight Prosperity modeli, teknik göstergeleriyle sektör uzmanlarını hayrete düşürüyor. Gelecekte bu hava taşımacılığının aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir:

Bir pilot ve beş yolcu taşıma kapasitesi;

Toplam 13 elektrik motoru yardımıyla hareket etme;

Maksimum saatte 200 kilometreye kadar hız;

Tek şarjla 200 kilometre mesafe kat etme imkanı.

ixbt.com verilerine göre, bu air taxi sadece bir prototip değil, yakın gelecekte şehir içi taksi hizmetlerinin bir parçası haline gelmesi öngörülen ticari bir projedir. Elektrik motorları sayesinde çevreye zararlı gaz salınımı yapmaz ve gürültü seviyesi normal helikopterlere kıyasla çok daha düşüktür.

Blgemizde bu tür teknolojilerin test edilmesi, Orta Asya ülkelerinin yüksek teknolojili ulaşım çözümlerine olan ilgisinin arttığını göstermektedir. Proje başarıyla gelişirse, gelecekte trafik sıkışıklığı sorunu havalimanında hareket eden akıllı taksiler yardımıyla çözülebilir.