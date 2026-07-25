Volkswagen Mühendisleri Rivian İş Birliği Üzerinden Yasadışı Gelir Elde Etmekle Suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, Alman Volkswagen grubunda çalışan iki mühendis hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasında bulundu. Michael Stamp ve Marcus Plank adlı uzmanların, otomotiv devinin Rivian şirketi ile yaptığı stratejik ortaklık hakkındaki gizli bilgileri kendi çıkarları doğrultusunda kullandıklarından şüpheleniliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından açıklanan iddianameye göre, mühendisler bu içerideki öğrenenlerin ticareti (insider trading) vurgunu yoluyla 300 bin dolardan fazla yasadışı kâr elde etti. Bu durumun dünya otomotiv sektöründeki en büyük anlaşmalardan birinin arifesinde gerçekleşmesi kamuoyunun dikkatini çekti.

"Project Climb" ve Gizli Bilgiler

Soruşturma materyallerinde belirtildiğine göre, Stamp ve Plank Volkswagen ile Rivian arasındaki ortaklık projesi (dahili kod adı “Project Climb”) hakkında resmi duyuru yapılmadan önce bilgi sahibi oldu. Onlar bu bilgiyi kullanarak Rivian hisseleri ve opsiyonlarını ucuz fiyattan satın aldı. 2024 yılının 25 Haziran günü tarafların elektrikli araçlar için yazılım ve mimari geliştirme konusunda ortak girişim kuracağını duyurmasının ardından, Rivian hisselerinin fiyatı yüzde 23 oranında fırladı.

Volkswagen ilk başta Rivian şirketine 5 milyar dolar yatırım yapmayı planlamıştı, ancak daha sonra yatırım miktarı 5,8 milyar dolara ulaştı. Şu anda Volkswagen bu Amerikan girişiminin en büyük hissedarı haline geldi. Hisselerin fiyatı keskin bir şekilde yükseldikten sonra, sanıklar kendi hisselerini satarak hatırı sayılır bir gelir elde etti.

Arama Motorundaki Şüpheli Sorgular

İlginç olan husus, şüphelilerin yaptıklarının yasadışı olduğunun farkında olmasıydı. Anlaşmanın duyurulmasından sekiz gün önce Michael Stamp internet üzerinden “insider trading için sorumluluk zamanaşımı süresi” hakkında bilgi aradı. Plank'ın yakın bir akrabası ise Almanca olarak “insider trading nasıl cezalandırılır?” şeklinde sorgulamalar yaptı.

ABD Savcısı Jay Clayton'ın vurguladığı gibi, bu tür eylemler finans piyasalarının adil ve verimli çalışma ilkelerine zarar veriyor. Savcı, “Insider trading sıradan yatırımcılara zarar veren ve piyasaya olan güveni söndüren bir suçtur” diye ekledi.

Şu anda San Jose şehrinde yaşayan her iki mühendis gözaltına alındı. Eğer suçları mahkemede ispatlanırsa, federal yasalarına göre 25 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Volkswagen ve Rivian temsilcileri şimdilik bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.