Massachusetts'ta konum verilerinin satışını yasaklayan yasa kabul edildi

·33·Teknoloji
Massachusetts'ta konum verilerinin satışını yasaklayan yasa kabul edildi

Massachusetts eyaleti yasama organları, büyük teknoloji devleri tarafından toplanan kişisel verileri kontrol etme ve silme hakkı veren yeni bir gizlilik yasasını onayladı. Söz konusu belge, şirketlerin kullanıcıların kesin konum verilerini satmasını kesinlikle yasaklıyor. Temsilciler Meclisi'nde 146-0 oybirliğiyle verilen oylar, bu girişimin eyalet çapında ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni yasa tasarısı şimdi Senato'da birleştirilecek ve eyalet valisi tarafından imzalanması bekleniyor. ABD'de henüz ulusal düzeyde bir gizlilik yasası bulunmadığından, eyaletler kendi kurallarını uygulayarak bu boşluğu dolduruyor. Massachusetts, bu alanda tüketici haklarını korumak için en sıkı önlemleri alan bir sonraki eyalet haline geldi.

Yasa, Silicon Valley devleri ve orta ölçekli girişimler de dahil olmak üzere 100 binden fazla tüketicinin verilerini işleyen şirketlere uygulanır. Kullanıcının açık rızası olmadan biyometrik veriler, sağlık durumu, genetik veriler, parmak izleri ile dini görüşler ve cinsel yönelime ilişkin verilerin paylaşılması veya satılması yasaklanır.

Veri aracıları, yıllarca uygulama geliştiricilerinden konum verilerini satın alıp bunları üçüncü taraflara, hatta hükümet ve orduya satmıştır. Massachusetts'in yeni yasası sadece eyalet sakinlerinin değil, ziyaretçilerin de konum verilerini korur ve bu alandaki reklam pazarını önemli ölçüde etkiler.

GizlilikMassachusettsKonum VerisiBig TechMevzuat
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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