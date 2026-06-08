Sam Bankman-Fried Trump'tan af istedi

·30·Teknoloji
Sam Bankman-Fried Trump'tan af istedi

FTX kripto para borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD Başkanı Trump'a resmi olarak af talebiyle başvurdu. Bu bilgi Adalet Bakanlığı'nın Af İşleri Ofisi web sitesinde yer aldı. Techcrunch.com haber veriyor.

Bankman-Fried, 2024 yılında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bloomberg News'un haberine göre, bu başvuru cezasını erken sonlandırmaya yönelik resmi bir girişimdir.

Trump, ikinci başkanlık dönemi boyunca yüzlerce kişiyi affetmeyi başardı. Bunların çoğu 6 Ocak olaylarının katılımcıları olsa da, önemli bir kısmı finansal suçlarla suçlanan kişilerdir. NBC News analizine göre, affedilenlerin yarısından fazlası kara para aklama ve banka dolandırıcılığı gibi "beyaz yakalı" suçları işledi.

Ayrıca Trump, siyasi kampanyalarına büyük miktarlarda bağış yapan birkaç kişiyi de affetti. İlginç olan şu ki, Bloomberg verilerine göre, Trump tarafından affedilenlerin çok az bir kısmı Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu; çoğu durumda kararlar doğrudan alındı.

Sam Bankman-FriedFTXTrumpKripto ParaABD
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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