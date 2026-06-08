Microsoft, Xbox markasının 25. yılına özel konsolu tanıttı

·6·Teknoloji
Microsoft, Xbox markasının 25. yılına özel konsolu tanıttı

Xbox Games Showcase 2026 tanıtımı kapsamında Microsoft, Xbox markasının 25. yıldönümüne adanmış özel bir koleksiyon duyurdu. Serinin ana unsurları, tasarımı markanın ilk konsolunun estetiğine dayanan Xbox Series X25 Limited Edition oyun konsolu ve Xbox Wireless Controller X25 Special Edition kablosuz kontrol cihazıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazların başlıca özelliği, 2001'deki orijinal Xbox konsolunun imzası haline gelen ünlü OG Green (Original Green) rengindeki yarı şeffaf kasadır. Bu, Xbox Series X serisinde şeffaf tasarımın kullanıldığı ilk durumdur. Şirket ayrıca, sadık hayranlara minnettarlık göstergesi olarak cihazın içinde birkaç "gizli sürpriz" olduğuna işaret etti.

Teknik olarak yıldönümü konsolu standart modelden geri kalmıyor. Konsol açıldığında, logonun merkezi kısmı olan "X" harfi yeşil renkte parlıyor; bu, ilk konsolun başlatma animasyonuna doğrudan bir göndermedir. Ayrıca ön panelde 25. yıl dönümü logosu yer alıyor.

Koleksiyondaki kontrol cihazı da aynı tarzda tasarlandı. Ön ve arka panelleri ile pil bölmesi kapağı şeffaf olup, içindeki klasik Xbox logosunun görülmesine olanak tanıyor. Tampon tuşları ise efsanevi Duke kontrol cihazının orijinal siyah ve beyaz tuşlarına saygı duruşu niteliğinde tasarlandı.

Sınırlı sayıda üretilen bu serinin satışları Kasım 2026'da planlanıyor. Xbox Wireless Controller X25 Special Edition oyun pedini hem paket halinde hem de ayrı olarak satın almak mümkün olacak. Kesin fiyatlar ve ön sipariş tarihleri daha sonra duyurulacak.

MicrosoftXboxXbox Series XOyunTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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