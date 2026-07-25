Toʻrabek Khabibullaev Erivan'daki turnirde 5:0'lık skorla finale yükseldi

·83·Spor
Toʻrabek Khabibullaev Erivan'daki turnirde 5:0'lık skorla finale yükseldi

Erivan'da düzenlenen «Yerevan Mayor Cup» uluslararası boks turnirinde Özbekistan temsilcileri yeni madalyaları garantiledi. Toʻrabek Khabibullaev yarı finalde İranlı rakibini büyük bir üstünlükle mağlup ederek altın madalya için dövüşme hakkı kazandı.

Samandar Olimov ise ev sahibi ülkenin temsilcisine karşı oynadığı maçta mağlup olarak turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Artık Özbekistan'dan iki boksör finalde şampiyonluk için ringe çıkacak.

Khabibullaev rakibine şans tanımadı

-90 kilogram sıkletinde mücadele eden Toʻrabek Khabibullaev yarı finalde İran temsilcisi Hadi Mohammadnejad ile karşılaştı.

Özbekistanlı boksör karşılaşma boyunca inisiyatifi elinde tutarak tüm hakemlerin oyunu aldı. Sonuçta Khabibullaev 5:0'lık skorla güvenli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla Toʻrabek en az gümüş madalyayı garantiledi ve artık turnuvanın ana ödülü için dövüşecek.

Olimov'a bir oynasip oldu

-60 kilogram yarı finalinde Samandar Olimov Ermenistan temsilcisi Artur Bazeyan ile ringe çıktı.

Ev sahibi boksöre karşı geçen maçın sonunda hakemler 1:4'lük skorla Bazeyan'ın galibiyetini kaydetti.

Böylece Olimov final biletini kaçırdı, ancak «Yerevan Mayor Cup» turnirinin bronz madalyasını kazandı.

Özbekistan'ın iki boksörü altın madalya için mücadele edecek

Toʻrabek Khabibullaev'in yanı sıra, -55 kilogram sıkletinde mücadele eden Shahzod Muzaffarov da turnirde finale yükseldi.

Muzaffarov yarı finalde Ermenistan temsilcisi Suren Rubinyan'ı 5:0 mağlup etmişti.

Boksör

Sıklet

Sonuç

Toʻrabek Khabibullaev

-90 kg

Finale yükseldi

Shahzod Muzaffarov

-55 kg

Finale yükseldi

Samandar Olimov

-60 kg

Bronz madalya

Ana odak noktası final maçları oldu

Şu anda Özbekistan heyeti en az iki gümüş ve bir bronz madalyaya sahip. Ancak Khabibullaev ve Muzaffarov finalde galip gelirse, milli takım Erivan'dan iki altın madalyayla dönebilir.

Her iki boksörü de karar aşamasında daha çetin bir rekabet bekliyor. Final maçlarının kesin eşleşmeleri ve başlangıç saatlerinin daha sonra açıklanması bekleniyor.

Sizce Khabibullaev ve Muzaffarov'un ikisi de altın madalya kazanabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

Toʻrabek KhabibullaevÖzbekistanErivanSamandar OlimovShahzod Muzaffarov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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