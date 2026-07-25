Messi Ailesi Tarihinde Yeni Sayfa: Soyunda Brezilya İzi Bulundu

Arjantin futbolunun efsanesi Lionel Messi'nin aile tarihi beklenmedik bir yöne uzanabilir. Tarihçi Fiorenso Santini'nin üç yıllık araştırmasına göre, futbolcunun ataları Arjantin'e yerleşmeden önce Brezilya'da yaşadı.

Araştırmada Messi'nin büyük dedesi Federico'nun tam olarak Brezilya'da doğduğu ve aile soyadının göç yıllarında değiştiği belirtiliyor.

Aile 1899 yılında İtalya'dan Brezilya'ya göç etti

Fiorenso Santini'nin sunduğu verilere göre, Messi'nin büyük dedelerinden biri 1899 yılında İtalya'yı terk ederek Brezilya'ya yerleşti.

Aile bu ülkede bir süre yaşadıktan sonra Arjantin'in Rosario şehrine doğru yola çıktı. Daha sonra tam da Rosario, Messi ailesinin tarihinde önemli bir yer edindi.

Araştırmadaki aile göç güzergahı şu şekilde tasvir edilmiştir:

Aşama Konum İlk vatanı İtalya 1899 yılındaki göç Brezilya Sonraki adres Rosario, Arjantin

Messi'nin büyük dedesi Brezilya'da doğdu

Araştırmanın en ilginç yönlerinden biri, Lionel Messi'nin büyük dedesi Federico'nun Brezilya topraklarında doğduğu bilgisidir.

Bu temelde tarihçi, futbolcunun soy ağacında sadece İtalya ve Arjantin'in değil, aynı zamanda Brezilya ile ilgili bir sayfanın da bulunduğu sonucuna varmıştır.

Ancak bu durum Messi'nin milleti veya vatandaşlığıyla ilgili olmayıp, atalarının kat ettiği tarihi yol hakkındaki şecere verisidir.

Ailenin soyadı neden değişti?

Brezilya'da yaşandığı dönemde aile üyelerinin bazı ad ve soyadlarının yerel belgelerde farklı kaydedildiği söyleniyor.

Özellikle, Cochettini soyadı daha sonra Kuchchitini şekline dönüştü. Araştırmada bu durumun o dönemdeki göçmenler arasında yaygın olduğu vurgulandı.

Araştırmada, «O dönemde göçmenlerin ad ve soyadlarını değiştirmesi olağan bir durumdu. Bu, onların anadilindeki imla ve telaffuz özellikleriyle ilgili zorluklar nedeniyle gerçekleştirildi» denilmektedir.

Demek ki soyadındaki değişiklik aile bağlarının koptuğunu değil, farklı dillerdeki telaffuz ve resmiyet farklarını ifade edebilir.

Üç yıllık araştırma neyi gösterdi?

Fiorenso Santini, Messi ailesinin göç tarihini ve soyadlarındaki değişiklikleri üç yıl boyunca inceledi.

Araştırma sonuçlarına göre:

Messi'nin ataları İtalya kökenlidir;

aile 1899'da Brezilya'ya göç etmiştir;

büyük dedesi Federico Brezilya'da doğmuştur;

daha sonra aile Rosario'ya yerleşmiştir;

soyadı göç döneminde değişmiştir.

Bu bilgiler resmi olarak geniş çapta onaylanmış bir aile biyografisinden ziyade, tarihçinin şecere araştırması olarak sunulmaktadır.

Messi Ailesi Tarihinde Yeni Sayfa

Lionel Messi her zaman Arjantin ve Rosario ile ilişkilendirilmiştir. Yeni araştırma ise onun aile tarihinin Güney Amerika'nın bir diğer büyük ülkesi olan Brezilya ile de bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Böylece futbolda ebedi rakip kabul edilen Arjantin ve Brezilya, Messi'nin soy ağacında beklenmedik bir şekilde birleşmiş olabilir.

Sizce Messi'nin aile tarihindeki hangi bilgi en beklenmedik olanıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın.