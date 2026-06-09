WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ve Siri için yeni bir dönem

Apple'ın bir sonraki WWDC 2026 konferansı Apple Park genel merkezinde başladı. Bu yılki etkinlik birkaç nedenden dolayı tarihi bir öneme sahip. Birincisi, bu Tim Cook'un şirketin lideri olarak son konuşmasıydı; 1 Eylül'den itibaren yönetimi John Ternus'a devredeceğini duyurdu. İkincisi, Apple, sesli asistanı Siri'yi ve yapay zeka yeteneklerini kökten yenileyerek Google ve diğer rakiplerle yarışta liderliği geri almaya çalışıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Etkinliğin ana yeniliği, Siri asistanının Google Gemini teknolojisi temelinde yeniden yapılandırılması oldu. Artık Siri daha akıllı, iletişime açık ve görsel zeka ile entegre bir şekilde ayrı bir uygulama olarak da sunuluyor. Apple Başkan Yardımcısı Craig Federighi, yapay zeka çağında bile gizlilik konusunun tartışılmadığını ve kullanıcı verilerinin yalnızca istekleri yerine getirmek için kullanıldığını özellikle vurguladı.

Yazılım alanında iOS 27 tanıtıldı. Yeni işletim sisteminin iPhone 11 ve sonraki tüm modellerde çalışacağı açıklandı. Apple mühendislerinin sözlerine göre, sistem performansı önemli ölçüde arttı: fotoğraflar %70 daha hızlı yükleniyor, AirDrop üzerinden veri aktarımı %80 hızlandı. Ayrıca, Liquid Glass tasarım konsepti güncellenerek kullanıcılara arayüz öğelerini kendi isteklerine göre özelleştirmeleri için daha geniş olanaklar sunuldu.

Ebeveyn denetimi konusunda da önemli yenilikler duyuruldu. Yeni araçlar sayesinde ebeveynler, çocuklarının kimi aradığını, hangi uygulamaları ve web sitelerini kullandığını tam olarak kontrol edebilecekler. 13 yaşından küçük çocuklar için "Ask to Browse" ve "Ask to Buy" işlevleri otomatik olarak etkinleştirilecek. Ayrıca, iOS, iPadOS ve macOS sistemlerindeki arama mekanizması tamamen yeniden gözden geçirilerek, kullanıcının cihazındaki herhangi bir bilgiyi bulma süreci daha da kolaylaştırıldı.