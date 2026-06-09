Rusya'da ChatGPT, Grok ve DeepSeek hizmetleri yasaklanmayacak

·7·Teknoloji
Rusya'da ChatGPT, Grok ve DeepSeek hizmetleri yasaklanmayacak

Rusya'da yabancı sinir ağlarının kullanımını kısıtlama planlanmıyor. Bu konuda Sankt-Peterburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Aparatı Başkanı Dmitriy Grigorenko açıklama yaptı. Ixbt.com haber veriyor.

Sözlerine göre, yapay zekanın devlet tarafından düzenlenmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı, yabancı yapay zeka hizmetlerinin kullanımına yönelik herhangi bir yasak veya kısıtlama içermiyor. Belgenin ana görevi, yerel teknolojilerin gelişimini teşvik etmek ve Rus geliştirmelerine olan talebi artırmaktır.

«Yapay zeka meselesine gelince, genel olarak yasakları, dahil olmak üzere yabancı sinir ağlarının engellenmesini düşünmüyoruz. Hazırladığımız düzenleyici tedbirlerin amacı, yerel çözümler geliştirmek ve bunlara olan talebi teşvik etmektir. Yasa tasarısında yasaklayıcı hükümler bulunmuyor», diye vurguladı Grigorenko.

Bununla birlikte, hükümet yetkilisi devlet kurumlarında ve kritik altyapı tesislerinde ağırlıklı olarak Rusya'da geliştirilen yapay zeka teknolojilerinin kullanılması gerektiğini belirtti.

ChatGPTGrokDeepSeekYapay ZekaRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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