Apple, Android ve Windows için iCloud Paylaşılan Albümlerini Güncelledi

Apple şirketi bugün iCloud üzerinden sunulan "Paylaşılan Albümler" (Shared Albums) özelliği için önemli bir güncelleme duyurdu. Artık Android ve Windows cihaz kullanan arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaşılan albümlere katılması ve kendi fotoğraflarını yüklemesi çok daha kolaylaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu güncellemenin en önemli yönü, görsellerin tam çözünürlükte (full resolution) desteklenmesidir. Daha önce Apple ekosistemi dışındaki kullanıcılar için fotoğraf kalitesi belirgin şekilde sıkıştırılırken, artık iCloud.com üzerinden herhangi bir kayıp olmadan, orijinal kalitedeki fotoğrafları yükleme imkanına sahip oldular.

Bu iyileştirme, farklı işletim sistemleri kullanan kullanıcı grupları arasındaki temel engellerden birini ortadan kaldırıyor. Artık Android ve Windows kullanıcıları paylaşılan albümlere tam olarak katılabilir ve içeriklerini orijinal haliyle paylaşabilir.

Buna ek olarak, Apple paylaşılan albümlerde fotoğrafları filtreleme ve yorum ekleme için yeni yöntemler getirdi. Ayrıca, diğer kullanıcıları albüme davet etme araçları da geliştirilerek süreç daha basit ve anlaşılır hale getirildi.