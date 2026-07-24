Liverpool satılırsa kaç milyar dolara değer biçilebilir?

Liverpool'un azınlık hisselerinin satışı için görüşmeler başladı. Anlaşma gerçekleşirse, İngiliz kulübünün toplam değerinin 6 milyar doları aşması ve futbol tarihindeki en büyük değerlemelerden birinin kaydedilmesi bekleniyor.

Ancak şu an için kulübün tamamı satılmıyor. Söz konusu olan, Fenway Sports Group bünyesindeki hisselerin belirli bir kısmının yatırımcılara devredilmesi.

FSG yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor

The Financial Times'ın haberine göre, Liverpool'un sahibi olan Amerikalı yatırım şirketi Fenway Sports Group, kulübün azınlık hisselerini satma olasılığını değerlendiriyor.

FSG görüşmelerin yapıldığını doğruladı, ancak taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Bu nedenle olası anlaşma henüz başlangıç aşamasında olup, hacmi, hisse miktarı ve şartları açıklanmadı.

Alıcı kim olabilir?

Kaynağa göre, azınlık hisselerini İngiliz-Hint asıllı iş insanı Amit Bhatia liderliğindeki bir yatırımcı konsorsiyumu satın alabilir.

Bhatia, İngiltere'nin Queens Park Rangers kulübünün sahiplerinden biri olarak da tanınıyor.

Projenin, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal ile bağlantılı Mittal ailesi tarafından desteklendiği söyleniyor. Ancak konsorsiyumun yapısı ve her bir yatırımcının olası hissesi henüz bilinmiyor.

Kulüp değeri 6 milyar doları aşabilir

Görüşmeler başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, Liverpool'un toplam piyasa değerinin 6 milyar dolardan, yani yaklaşık 5,25 milyar avrodan daha yüksek değerlenmesi muhtemel.

Bu, kulübün tüm hisselerinin bu fiyata satılacağı anlamına gelmiyor. Azınlık hissesi teklifi üzerinden Liverpool'un toplam değerinin hesaplanması öngörülüyor.

Anlaşma bilgileri Durum Satılabilecek kısım Azınlık hissesi Olası değerleme 6 milyar dolardan fazla Olası yatırımcı Amit Bhatia liderliğindeki konsorsiyum Görüşme durumu Henüz anlaşma yok

FSG kulüp üzerindeki kontrolü koruyabilir

Azınlık hissesi satılsa bile FSG, Liverpool'un ana sahibi ve kontrol eden tarafı olmaya devam edebilir.

Böyle bir anlaşmanın kulübe ek sermaye çekmeye, altyapıyı geliştirmeye ve transfer imkanlarını genişletmeye hizmet etmesi muhtemeldir.

Ancak yeni yatırımcıların kulüp yönetimine veya sportif politikaya ne ölçüde etki edeceği anlaşma şartlarına bağlı olacak.

Liverpool için önemli bir dönem

Geçen sezon Liverpool, İngiltere Premier Lig puan tablosunda beşinci sırada yer aldı. Kulüp, yeni sezon öncesinde sadece sportif sonuçlarını iyileştirmeyi değil, aynı zamanda finansal imkanlarını da genişletmenin yollarını arıyor.

Şimdi temel soru şu: FSG yatırımcıların teklifini kabul edecek mi ve kulübün azınlık hissesi hangi şartlarda satılacak?

Sizce yeni yatırımcıların gelişi Liverpool'u daha da güçlendirir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.