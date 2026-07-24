Kazakistan'ın başkentinde ilk kez uçan taksi test edildi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da geleceğin ulaşım aracı olarak değerlendirilen uçan taksi ilk kez halka tanıtıldı. 24 Temmuz'da gerçekleştirilen test uçuşu, ülkede kentsel hava ulaşımını geliştirme yolunda önemli bir adım olarak kabul edildi. Bu konuda Kazinform ajansı haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, tanıtım uçuşu «Gelecek Oyunları» programı kapsamında «Kazanat» hipodromu bölgesinde düzenlendi. Testte dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip AutoFlight Prosperity elektrikli hava aracı kullanıldı.

Modern hava taksisi bir pilot ve beş yolcutaşıma kapasitesine sahip. Saatte 200 kilometreye kadar hız yapabiliyor ve tek şarjla 200 kilometreye kadar mesafe katedebiliyor.

Proje, Kazakistan'ın Alatau Advance Air Group (AAAG) şirketi tarafından Çinli AutoFlight şirketi ile iş birliği içinde yürütülüyor.

AAAG Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Hegay'in belirttiğine göre, birkaç yıl önce kentsel hava hareketliliği bir gelecek teknolojisi olarak görülürken, bugün pratikte test ediliyor.

Ona göre, projeyi hayata geçirmek için uluslararası deneyimlerin incelenmesi, gerekli altyapının kurulması ve tanıtım uçuşlarının düzenlenmesi gibi önemli aşamalar geçildi.

Uzman, kentsel hava ulaşımını yaygınlaştırmak için dijital yönetim sistemleri, hava trafiği koordinasyonu, özel vertiportlar, yasal altyapı ve nitelikli uzmanların yetiştirilmesinin gerektiğini kaydetti.

Ayrıca bu alanın hava taksilerine bakım yapılması, montajı, yedek parça üretimi, yazılım geliştirme ve mühendis, pilot ve operatörler için yeni iş imkanları oluşturacağı vurgulandı.

Sergey Hegay'e göre, bu girişimin temel amacı gelecek nesil için yeni bir yüksek teknoloji endüstrisi kurmaktır.

Ona göre yakın gelecekte hava taksileri bugünkü otomobiller gibi sıradan ulaşım araçlarına dönüşebilir, Kazakistan'da ise yeni teknoloji şirketleri, mühendislik okulları ve modern meslekler gelişebilir.