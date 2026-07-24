Rostec, 2 kilometre mesafeden nesneleri tanımlayabilen yeni termal kamerasını tanıttı

Rusya'nın “Ruselectronics” holdingi (Rostec bünyesinde yer almaktadır), gece görüşü ve termal görüntüleme teknolojileri alanında yeni bir adım attı. Şirket, tam karanlık, yoğun sis ve duman koşullarında bile yüksek hassasiyetle çalışan “Sich-3K” termal monokülerini tanıttı. Bu cihazın temel özelliği, rekor düzeydeki gözlem mesafesidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üreticinin belirttiğine göre, yeni cihaz iki kilometreye kadar olan mesafedeki nesneleri sadece fark etmeyi değil, aynı zamanda onları net bir şekilde tanımlamayı da mümkün kılıyor. Bu, sadece bir ısı lekesi görmekten öte, uzaktaki cismin ne olduğunu — insan, hayvan veya teknik bir araç olduğunu ayırt edebilecek düzeyde bir hassasiyet anlamına geliyor.

Sivil amaçlar için geniş olanaklar

“Ruselectronics” temsilcileri, iki kilometrelik mesafenin pazarlama için uydurulmuş bir rakam değil, gerçek bir çalışma göstergesi olduğunu vurguluyor. “Sich-3K” esas olarak sivil alanlar için tasarlanmış olup, arama-kurtarma operasyonlarında paha biçilmez bir yardımcı olması bekleniyor. Örneğin, ormanlık veya dağlık bölgelerde kaybolan insanları ararken bu cihaz zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacaktır.

Ayrıca cihaz, endüstriyel ve enerji sektörlerinde de kullanılabilir. Cihaz yardımıyla büyük tesislerdeki ısı yalıtımı kusurlarını, elektrikli ekipmanların aşırı ısınmasını veya boru hatlarındaki sızıntıları, arıza durumu meydana gelmeden önce tespit etmek mümkündür. Bu da büyük sanayi kuruluşları için güvenlik sağlamada önemli bir faktördür.

Teknik özellikler ve dayanıklılık

Yeni termal kamera, modern teknolojik çözümlerle donatılmıştır. Cihaz aşağıdaki teknik imkanlara sahiptir:

1x, 2x ve 4x modlarına sahip dijital yakınlaştırma (zoom) sistemi;

Görüntüyü yüksek kalitede sunan renkli OLED ekran;

Nem ve dış etkenlerden korunan sağlam gövde;

-20 ile +50 derece arasındaki sıcaklık aralığında kararlı çalışma yeteneği.

Cihazın tek bir batarya seti ile otonom çalışma süresi yaklaşık dört saattir. Bu gösterge, operasyonel görevleri yerine getirmek için yeterli kabul edilmektedir. ixbt.com haberine göre, cihaz sadece uzmanlar için değil, aynı zamanda turistler, avcılar ve ekstrem spor tutkunları için de kullanışlı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Özetle, “Sich-3K” modeli modern optik ve termal sensörlerin uyumunu bünyesinde barındırıyor. Cihazın sunduğu uzun mesafeden nesne tanımlama imkanının, güvenlik ve kurtarma hizmetlerinin işini niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Şu anda cihazın piyasaya çıkış tarihleri ve fiyatı hakkında ek bilgiler beklenmektedir.