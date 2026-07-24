Rostec, 2 kilometre mesafeden nesneleri tanımlayabilen yeni termal kamerasını tanıttı

·51·Teknoloji
Rostec, 2 kilometre mesafeden nesneleri tanımlayabilen yeni termal kamerasını tanıttı

Rusya'nın “Ruselectronics” holdingi (Rostec bünyesinde yer almaktadır), gece görüşü ve termal görüntüleme teknolojileri alanında yeni bir adım attı. Şirket, tam karanlık, yoğun sis ve duman koşullarında bile yüksek hassasiyetle çalışan “Sich-3K” termal monokülerini tanıttı. Bu cihazın temel özelliği, rekor düzeydeki gözlem mesafesidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üreticinin belirttiğine göre, yeni cihaz iki kilometreye kadar olan mesafedeki nesneleri sadece fark etmeyi değil, aynı zamanda onları net bir şekilde tanımlamayı da mümkün kılıyor. Bu, sadece bir ısı lekesi görmekten öte, uzaktaki cismin ne olduğunu — insan, hayvan veya teknik bir araç olduğunu ayırt edebilecek düzeyde bir hassasiyet anlamına geliyor.

Sivil amaçlar için geniş olanaklar

“Ruselectronics” temsilcileri, iki kilometrelik mesafenin pazarlama için uydurulmuş bir rakam değil, gerçek bir çalışma göstergesi olduğunu vurguluyor. “Sich-3K” esas olarak sivil alanlar için tasarlanmış olup, arama-kurtarma operasyonlarında paha biçilmez bir yardımcı olması bekleniyor. Örneğin, ormanlık veya dağlık bölgelerde kaybolan insanları ararken bu cihaz zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacaktır.

Ayrıca cihaz, endüstriyel ve enerji sektörlerinde de kullanılabilir. Cihaz yardımıyla büyük tesislerdeki ısı yalıtımı kusurlarını, elektrikli ekipmanların aşırı ısınmasını veya boru hatlarındaki sızıntıları, arıza durumu meydana gelmeden önce tespit etmek mümkündür. Bu da büyük sanayi kuruluşları için güvenlik sağlamada önemli bir faktördür.

Teknik özellikler ve dayanıklılık

Yeni termal kamera, modern teknolojik çözümlerle donatılmıştır. Cihaz aşağıdaki teknik imkanlara sahiptir:

  • 1x, 2x ve 4x modlarına sahip dijital yakınlaştırma (zoom) sistemi;
  • Görüntüyü yüksek kalitede sunan renkli OLED ekran;
  • Nem ve dış etkenlerden korunan sağlam gövde;
  • -20 ile +50 derece arasındaki sıcaklık aralığında kararlı çalışma yeteneği.
Cihazın tek bir batarya seti ile otonom çalışma süresi yaklaşık dört saattir. Bu gösterge, operasyonel görevleri yerine getirmek için yeterli kabul edilmektedir. ixbt.com haberine göre, cihaz sadece uzmanlar için değil, aynı zamanda turistler, avcılar ve ekstrem spor tutkunları için de kullanışlı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Özetle, “Sich-3K” modeli modern optik ve termal sensörlerin uyumunu bünyesinde barındırıyor. Cihazın sunduğu uzun mesafeden nesne tanımlama imkanının, güvenlik ve kurtarma hizmetlerinin işini niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Şu anda cihazın piyasaya çıkış tarihleri ve fiyatı hakkında ek bilgiler beklenmektedir.

RostecTermal KameraTeknolojiSich-3KRuselectronics
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay Zeka Dünyasında Yeni Dev: Prentis Laboratuvarı 100 Milyon Dolar Yatırım AlıyorYapay Zeka Dünyasında Yeni Dev: Prentis Laboratuvarı 100 Milyon Dolar Yatırım AlıyorBugün, 03:29NM-Tex, Mikroçip Paketleme İçin Kendi Üretim Hattını BaşlatıyorNM-Tex, Mikroçip Paketleme İçin Kendi Üretim Hattını BaşlatıyorBugün, 03:24İnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum Göstergeİnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum GöstergeBugün, 02:53Vietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorVietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorBugün, 02:23ABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiBugün, 02:20Google, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıGoogle, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıBugün, 01:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim