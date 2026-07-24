Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra Hollywood yıldızı olması bekleniyor

·114·Spor
Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra Hollywood yıldızı olması bekleniyor

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerini noktaladıktan sonra kendini bambaşka bir alanda, sinema sektöründe deneyebilir. Beş kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan yıldız, şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyse de, gelecekteki planlarının Hollywood ile ilişkilendirilmesi birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'a verdiği röportajda, Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Mikael Silvestre, Portekizli yıldızın oyunculuk yeteneğine yüksek not verdi. Silvestre'ye göre, eğer eski futbolcu Vinnie Jones sinemada başarılı olabildiyse, Cristiano Ronaldo gibi karizmatik bir kişilik için bu sektörün kapıları her zaman açık olacaktır. Silvestre, Ronaldo'nun her işe profesyonel yaklaşımını özellikle vurguladı.

Sinema dünyasındaki ilk adımlar

Aslında Cristiano Ronaldo sinema sektörüne yabancı değil. Kendi medya stüdyosunu çoktan kurdu ve çeşitli reklam filmlerinde oyunculuk yeteneklerini sergiliyor. Birkaç yıl önce Dubai'deki ödül törenlerinden birinde futbolcu, kariyerini noktaladıktan sonra oyunculuk yapma niyetinde olduğunu bizzat kendisi de itiraf etmişti.

Uzmanlara göre Ronaldo'nun ABD'ye, özellikle MLS ligine transfer olma ihtimali, Hollywood'a yaklaşmasına hizmet edebilir. Kaliforniya eyaletindeki kulüplerden birine geçişi, sadece Lionel Messi ile olan rekabeti yeniden canlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda 'Tinseltown' olarak bilinen sinema dünyasının merkezine girmek için uygun bir fırsat yaratacaktır.

Gelecekteki büyük hedefler

Şimdilik 39 yaşındaki forvet, tüm dikkatini yeşil sahalardaki rekorlara vermiş durumda. Temel hedeflerinden biri, resmi maçlarda attığı gol sayısını 1000'e ulaştırmak. Ayrıca oğlu Cristiano Junior ile aynı takımda profesyonel düzeyde forma giymeyi hayal ediyor. Bu da Ronaldo'nun en az birkaç yıl daha üst düzeyde oynayacağı anlamına geliyor.

Portekiz milli takımı formasıyla 223 maça çıkıp 146 gol atan yıldız oyuncu, Euro 2028 ve hatta 2030 Dünya Kupası'na katılmayı bile göz ardı etmiyor. Ancak dünya genelindeki taraftarlar, bir gün efsanevi 'CR7' markasını beyaz perdede, gişe rekorları kıran filmlerde görmeye hazırlıklı olmalı.

Silvestre'ye göre Ronaldo neye el atarsa atsın, bu başarılı bir işe dönüşüyor. Küresel çapta popülaritesi ve dış görünüşü Hollywood yapımcıları için biçilmiş kaftan; yer aldığı her filmin gişe başarısı yakalayacağı şüphesiz.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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