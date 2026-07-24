2026 Dünya Kupası finali sonrası skandal: de la Fuente'den sert tepki

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından sahada yaşanan olaylara tepki gösterdi. Arjantinli oyuncuların bazı hareketlerini 'kabul edilemez ve tamamen uygunsuz' olarak nitelendirdi.

İspanya'nın uzatmalarda 1-0 kazanarak tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olmasının ardından sahada gerginlik yaşandı. FIFA şu anda bu olayları inceliyor.

Gerginlik son düdükle birlikte başladı

Final maçı New York New Jersey Stadyumu'nda oynandı. İspanya, uzatmalarda bulduğu tek golle Arjantin'i mağlup etti.

Şampiyonluğun resmileşmesinin ardından iki takım oyuncuları arasında sert tartışmalar yaşandı.

Haberlere göre, olayın ana aktörleri olarak Nahuel Molina ve Leandro Paredes gösteriliyor. Molina'nın Rodri'ye doğru hamle yaptığı, Paredes'in ise Eric Garcia ile tartıştığı belirtiliyor. Ayrıca Gavi ile de sözlü bir tartışmaya girdiği iddia ediliyor.

«Sahada böyle şeylerin yeri yok»

De la Fuente, olayın gerçekleştiği sırada sahanın diğer tarafında kutlama yaptığı için detayları görmediğini söyledi.

İspanyol televizyonuna konuşan teknik adam, «O sırada ne olduğunu anlamadım. Kutlama yapıyor ve takım arkadaşlarımı kucaklıyordum. Ancak durum ne olursa olsun, bu hareketler savunulamaz. Sahada böyle şeylerin yeri yok» dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, Arjantinli oyuncuları üst düzey yetenekler olarak gördüğünü, ancak onların da yaşananları ağır bir şekilde karşılamış olabileceklerini belirtti.

İspanyol oyuncuların provokasyona gelmediği belirtildi

De la Fuente, öğrencilerinin sahadaki davranışlarını özellikle övdü.

Teknik direktöre göre, İspanyol oyuncular hakaretlere, agresif hareketlere ve çeşitli provokasyonlara maruz kaldı. Ancak takım üyeleri durumu daha büyük bir kavgaya dönüştürmemek için çaba sarf etti.

İspanya teknik direktörü, «Bu durumlar çok daha ciddi sonuçlara yol açabilirdi» ifadesini kullandı.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Sahadaki tartışmalar farklı açılardan kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerde oyuncuların birbirleriyle tartıştığı ve takım arkadaşlarının onları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Ancak olayların tam nedeni ve kavganın nasıl başladığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FIFA soruşturma başlattı

Arjantinli oyunculara yönelik henüz resmi bir ceza açıklanmadı.

FIFA'nın final sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Dünya futbolunun çatı kuruluşu, oyuncuların hareketlerinin disiplin yönetmeliğini ihlal edip etmediğini belirleyecek.

Soruşturma sonucunda bazı oyunculara para cezası, men veya diğer disiplin cezalarının verilmesi ihtimali bulunuyor, ancak henüz nihai bir karar alınmadı.

Şampiyonluk kutlaması skandalın gölgesinde kaldı

İspanya'nın tarihi zaferi, final sonrası yaşanan olaylar nedeniyle kısmen ikinci plana düştü. Şimdi asıl soru, FIFA'nın olayı nasıl hukuki bir zemine oturtacağı ve katılımcılara ceza verilip verilmeyeceği.

Sizce final sonrası yaşanan kavga nedeniyle oyuncular cezalandırılmalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.