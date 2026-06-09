Evotrex, şarj istasyonuna ihtiyaç duymayan RV için 30 milyon dolar topladı

·4·Teknoloji
Evotrex, şarj istasyonuna ihtiyaç duymayan RV için 30 milyon dolar topladı

Sadece iki yıldır faaliyet gösteren Evotrex girişimi, gelecek yıl ilk hibrit seyahat römorklarını (RV) üretmeyi ve satmayı planlıyor. Şirket, yılda yaklaşık 1000 adet ekipman üretmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için Evotrex, 30 milyon dolarlık Seri A yatırım turunu tamamlayarak toplam fon miktarını 46 milyon dolara çıkardı. Yatırımcılar arasında GSR United Capital ve Forebright Concerto Capital gibi Çin ve Hong Kong fonlarının yanı sıra ünlü Anker şirketi de yer alıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Los Angeles merkezli bu girişim, sağlanan sermayeyi yeni RV modelinin son testlerini tamamlamak için kullanacak. Şirket geçen yıl gizlilik modundan çıktı ve bu yıl Consumer Electronics Show fuarında geliştirmelerini sergiledi. Günümüzde pazar oldukça rekabetçi; Thor ve Winnebago gibi geleneksel üreticiler elektrikli modeller üzerinde çalışıyor, ancak henüz tüketicilere geniş ölçüde teslimata başlamadılar.

Evotrex'in kurucularından Alex Xiao, rekabetten korkmadığını ve Anker'daki ürün yöneticisi olarak edindiği deneyimin kendisine yardımcı olacağını vurguladı. Lightship ve Pebble gibi rakipler tamamen elektrikli römorklara odaklanırken, Evotrex hibrit sistemi tercih etti. Bu sistem, dahili benzinli motorla şarj edilen bir akü paketinden oluşur ve "menzil uzatmalı elektrikli araç" (EREV) olarak adlandırılır.

Alex Xiao'ya göre, ana hedef insanlara merkezi şebekelerden bağımsız olarak uzun süre yaşama imkanı tanıyan ekipmanlar yaratmaktır. Şu anda şirketin PG5 RV modeli için gelen siparişlerin %90'u 160.000 dolarlık Premium pakete karşılık geliyor. Şirket, önümüzdeki 10-12 ay içinde ürünün dayanıklılığını test etmeye ve müşteri hizmetleri kalitesini artırmaya odaklanacak.

EvotrexGirişimHibritTeknolojiYatırım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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