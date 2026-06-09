Dünya için yapay plazma kalkanı: Bilim insanları güçlü güneş fırtınalarına karşı koruma sistemi geliştirdi

·7·Teknoloji
Dünya için yapay plazma kalkanı: Bilim insanları güçlü güneş fırtınalarına karşı koruma sistemi geliştirdi

Boston Üniversitesi bilim insanları, Dünya'yı yıkıcı güneş fırtınalarından korumak için sıradışı bir yöntem önerdi. İnsanlık şu anda yalnızca güneş plazması bulutlarının yaklaşmasını gözlemlemekle sınırlıyken, yeni konsept aktif müdahaleyi öngörüyor. StormWall («Fırtına Duvarı») adlı proje, Dünya'nın doğal manyetik korumasını güçlendiren ve uzay hava durumu etkilerinin gezegenimize ulaşmadan önce zayıflatan yapay uydulardan oluşan bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmacıların hesaplamalarına göre, böyle bir sistem aşırı jeomanyetik fırtınaların gücünü iki katından fazla azaltabilir. Bu, yapay uyduları, GPS navigasyon sistemlerini, iletişim ağlarını ve enerji sistemlerini ciddi arızalardan korumaya yardımcı olur. Fikir, «manyetik yeniden bağlantı» olarak adlandırılan bir olguya karşı mücadeleye dayanıyor. Güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyetik alan çizgileri birbirine hizalandığında, devasa bir enerji akışı için doğrudan bir koridor açılır. StormWall tam olarak bu süreci durdurmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, jeosenkron yörüngeye altı yapay uydudan oluşan bir grup fırlatılması öneriliyor. Her bir cihaz, baryum, lityum, sodyum veya kalsiyum gibi özel maddelerin rezervini taşıyacak. Güçlü bir güneş fırtınasının yaklaştığına dair uyarı alındığında, yapay uydular bu maddeleri uzaya püskürtür. Güneş radyasyonunun etkisiyle hızla plazma bulutuna dönüşerek, Dünya'nın manyetosferinin Güneş'e bakan tarafında ek bir koruyucu tabaka oluştururlar.

Kavramı test etmek için araştırmacılar, Mayıs 2024'te meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtınanın sonuçlarını modelledi. Sonuçlar, StormWall sisteminin güneş fırtınasını tamamen durduramasa da etkisini yüzde 50'den fazla azaltabileceğini gösterdi. Proje lideri Brian Walsh'a göre, fizik açısından bu fikir tamamen uygulanabilir ve modern roketlerin gücü böyle bir sistem inşa etmek için yeterlidir.

Ancak projenin ciddi bir dezavantajı var: sistem pratikte tek kullanımlık olarak kabul ediliyor. Maddeler püskürtüldükten sonra rezerv tükeniyor ve yeniden kullanım için yörüngeye yeni reaktifler taşınması gerekiyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, reaktiflerin toplam hacmi yaklaşık on büyük tanker yüküne eşit. Yine de, uzay altyapısına yapılan yüz milyarlarca dolarlık yatırımlar göz önüne alındığında, böyle bir koruma sistemi ekonomik olarak kendini haklı çıkarabilir.

UzayGüneş FırtınasıStormWallTeknolojiDünya Koruması
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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