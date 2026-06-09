Starlink'in kopyası değil: Büro 1440 ilk uydusunu kaybetti

Rus havacılık ve uzay şirketi Büro 1440, 23 Mart 2026'da yörüngeye yerleştirilen ilk 16 seri uydudan birini kaybetti. Kommersant yayını, n2yo.com ve celestrak.org gibi açık uzay izleme hizmetlerinin verilerine dayanarak bu durumu bildirdi. Ixbt.com bunu bildiriyor .

Şirket yetkililerinin sözlerine göre, şu anda alçak dünya yörüngesinde Rassvet-1 ve Rassvet-2 serilerinden altı deneysel cihaz ve ilk paketli fırlatmadan 15 uydu bulunmaktadır. Bu cihazlar uzayda ana sistem testlerinden geçmiş, şu anda manevralar gerçekleştirmekte ve normal modda çalışmaktadır. Büro 1440, ticari iletişim hizmetlerinin başlatılma süresi ve kalitesinin değişmeden kalacağını vurguladı.

Rus şirketi, 2030 yılına kadar yörüngeye toplam 292 uydu (yedek cihazlar dahil) yerleştirmeyi planlıyor. Proje, geniş bantlı internet erişimi sağlamayı amaçlıyor ve Ulusal Veri Ekonomisi projesi çerçevesinde uygulanıyor. Projenin toplam finansman hacmi 431 milyar rubleyi aşıyor.

Daha önce, Büro 1440 tarafından oluşturulan Rassvet uydu takımyıldızının Starlink sisteminin bir kopyası olmadığı, aksine Rusya'nın dijital ekonomisi için özel olarak geliştirilmiş kişisel bir platform olduğu açıklanmıştı. Bu teknoloji, uzak bölgelerde yüksek hızlı internet sağlamaya hizmet ediyor.