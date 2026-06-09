Yandex Kitaplar platformasında kitapları rollere bölerek okuma özelliği geldi

·1·Teknoloji
Yandex Kitaplar platformasında kitapları rollere bölerek okuma özelliği geldi

Yandex Kitaplar platformundaki sanal anlatıcı önemli bir güncelleme aldı. Artık «Rollere Göre» modunda yapay zeka, eser karakterlerinin repliklerini farklı seslerle okuyor. Bu, diyalogları dinlemeyi daha doğal ve anlaşılır kılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu teknolojinin temelinde Yandex şirketinin konuşma sentezi alanındaki kendi geliştirmeleri yatıyor. Sistem metni analiz ederek repliğin kime ait olduğunu belirliyor ve karakterin cinsiyetine göre otomatik olarak ses atıyor.

Şu anda bu özellik 2500 eser için geçerli, ancak gelecekte sayılarının artırılması planlanıyor. Yeni modun yanı sıra, uygulamada kitapları tek bir erkek veya tek bir kadın sesiyle dinleme imkanı da korunuyor.

Konuşma sentezi teknolojisi, profesyonel sesli yorumu bulunmayan 150 binden fazla kitaba uygulanmıştır. Yandex verilerine göre, servis abonelerinin her onundan biri sanal anlatıcı hizmetini düzenli olarak kullanıyor.

YandexYapay ZekaTeknolojiSesli KitapYandex Kitaplar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dongfeng, 1000 km menzilli katı hal pilleri üretecekDongfeng, 1000 km menzilli katı hal pilleri üretecekBugün, 11:57Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldıOtonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldıBugün, 09:57Starlink'in kopyası değil: Büro 1440 ilk uydusunu kaybettiStarlink'in kopyası değil: Büro 1440 ilk uydusunu kaybettiBugün, 09:53Evotrex, şarj istasyonuna ihtiyaç duymayan RV için 30 milyon dolar topladıEvotrex, şarj istasyonuna ihtiyaç duymayan RV için 30 milyon dolar topladıBugün, 09:29Dünya için yapay plazma kalkanı: Bilim insanları güçlü güneş fırtınalarına karşı koruma sistemi geliştirdiDünya için yapay plazma kalkanı: Bilim insanları güçlü güneş fırtınalarına karşı koruma sistemi geliştirdiBugün, 09:21Apple, Android ve Windows için iCloud Paylaşılan Albümlerini GüncellediApple, Android ve Windows için iCloud Paylaşılan Albümlerini GüncellediBugün, 08:58
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde