Yandex Kitaplar platformasında kitapları rollere bölerek okuma özelliği geldi

Yandex Kitaplar platformundaki sanal anlatıcı önemli bir güncelleme aldı. Artık «Rollere Göre» modunda yapay zeka, eser karakterlerinin repliklerini farklı seslerle okuyor. Bu, diyalogları dinlemeyi daha doğal ve anlaşılır kılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu teknolojinin temelinde Yandex şirketinin konuşma sentezi alanındaki kendi geliştirmeleri yatıyor. Sistem metni analiz ederek repliğin kime ait olduğunu belirliyor ve karakterin cinsiyetine göre otomatik olarak ses atıyor.

Şu anda bu özellik 2500 eser için geçerli, ancak gelecekte sayılarının artırılması planlanıyor. Yeni modun yanı sıra, uygulamada kitapları tek bir erkek veya tek bir kadın sesiyle dinleme imkanı da korunuyor.

Konuşma sentezi teknolojisi, profesyonel sesli yorumu bulunmayan 150 binden fazla kitaba uygulanmıştır. Yandex verilerine göre, servis abonelerinin her onundan biri sanal anlatıcı hizmetini düzenli olarak kullanıyor.